Житель Омска пытался продать за границу военную технику за 20 тысяч рублей

Запрещенку в посылке скрыть не удалось. Фото: Олег ЗОЛОТО

Некий Артем Валевич из Омска получил три года тюрьмы за контрабанду военной техники. Приговор вынесен Кировским районным судом.

Откуда в наличии рядового омича оказался военный прибор ночного видения – история умалчивает. Однако, он решил его продать через сайт объявлений. На заманчивое предложение откликнулся житель Республики Казахстан.

- Осознавая, что изделие ограничено в обороте, Валевич А.В. оформил его отправку на территорию сопредельного государства одной из транспортных компаний, - уточнили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Посылка была обнаружена и задержана омскими контрразведчиками и таможенниками.

Помимо реального срока в колонии, гражданин Валевич получил штраф в размере 20 тысяч рублей.