Как сделать Омск чище

Участники круглого стола (слева направо): замдиректора ДГХ администрации г. Омска Николай Машков, корреспондент «КП»-Омск» Лариса Лоскутова, начальник управления благоустройства и экологии УДХБ администрации г. Омска Андрей Парыгин, генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян. Фото: Елена ВОЛКОВА.

Эти и другие вопросы, связанные с ходом мусорной реформы, обсуждали на круглом столе в «Комсомольской правде», в котором приняли участие представители мэрии, регионального оператора «Магнит», омских управляющих компаний.

Главное - работать с населением

- Реформа началась довольно сложно. Людям были непонятны тарифы и как это все будет организовано, - начал разговор замдиректора департамента городского хозяйства администрации г. Омска Николай Машков. - Законом разграничены полномочия: территориальная схема находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Омской области, региональный оператор «Магнит» по этой схеме занимается возкой ТКО, городская администрация ведет реестр данных для территориальной схемы и решает возникающие вопросы в рабочем порядке. В рамках имеющихся, пусть и небольших, финансов администрация города ведет работу по несанкционированным свалкам и пытается эту проблему решать. В целом на сегодня реформа уже не в зачаточной стадии. Есть полное взаимопонимание между областью, городом и регоператором. Существуют определенные спорные моменты по бестарному вывозу в частном секторе. Наши предложения по решению этого вопроса, а также процедуры приемки растительных и строительных отходов, субсидирования Управления дорожного хозяйства и благоустройства сформированы и направлены в адрес губернатора Омской области. Все, что юридические лица без заключения договора сбрасывают на контейнерные площадки, восстановление украденных, сожженных и уничтоженных контейнеров ложится на расходы городской администрации, и они составляют не один, не два миллиона, а гораздо больше.

Начальник управления благоустройства и экологии Управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Омска Андрей Парыгин пояснил:

- С 2019 года на территории сектора ИЖС было создано более 1000 контейнерных площадок, из которых на сегодняшний день рабочих остается 909, поскольку часть из них была убрана по разным причинам. Поскольку в частном секторе застройка очень плотная, вернуть те площадки, которые были, очень сложно. Из-за этого нагрузка ложится на соседние. УДХБ со своими обязанностями справляется - зачищает эти площадки. На МКД идет раздельный сбор мусора. В прошлом году были закуплены желтые контейнеры. Рассматривается вопрос о том, что в этом году в рамках субсидии в 4 млн еще закупить контейнеры для раздельного сбора мусора - для установки в частном секторе города.

Сейчас основная проблема сбора мусора - это работа с населением, чтобы люди более уважительно относились к уже созданным площадкам. К сожалению, не редкость случаи, когда с контейнерных площадок воруют профлист, колеса контейнеров, сами контейнеры. Количество таких случаев уменьшается, но все-таки хотелось бы более ответственного отношения со стороны омичей. Еще одна проблема - возгорания контейнеров. Это бывает часто зимой в частном секторе, когда люди кидают в контейнеры золу, уголь. Поэтому в прошлом году было принято решение о закупке металлических контейнеров.

Фото: Елена ВОЛКОВА.

Кто должен вывозить растительные остатки

Во время весенних субботников встал вопрос - кто будет вывозить растительные остатки. Если до реформы этим занимались управляющие компании, то теперь ситуация изменилась. Арбитражный суд подтвердил, что эти работы не входят в тариф по вывозу мусора регоператором, и эта обязанность была разделена между управляющими компаниями и городскими службами.

- Сегодня многие вопросы решаются в ручном режиме. Во время субботников мы с коллегами из ДГХ и УДХБ выполняем роль диспетчеров, оперативно реагируя на жалобы, куда надо срочно ехать и где убирать, - рассказал генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян. - Законодательно полномочия разграничены, но, с другой стороны, это никак не регулируется. Хотя у нас есть договоренность с управляющими компаниями, что перед тем, как проводить субботники, будут проработаны вопросы, кто и что будет убирать и куда вывозить. Но, тем не менее, каждый год во время субботников мы наблюдаем эти пакеты вдоль дорог на обочинах. Та же картина во время кронирования деревьев. Согласно решению Горсовета № 45 компании, которые проводят кронирование, должны утилизировать растительные остатки. А в итоге они оказываются на контейнерных площадках частного сектора или МКД, а потом УДХБ или управляющие компании их вывозят. Мы все вместе тратим ресурсы, деньги, чтобы устранить эту ситуацию. А ведь есть решение Арбитражного суда, но при этом не осуществляется никакого контроля. Но ведь кто-то должен это контролировать. Регоператор не против возить растительные отходы, но давайте их включим в тариф. Мы готовы работать, но нас проверяют за каждый потраченный рубль. Такая ситуация у всех регоператоров - мы находимся под пристальным присмотром.

Что касается мусорной реформы в целом, то здесь у нас есть вопрос к министерству природных ресурсов и экологии Омской области. Два мусоросортировочных комплекса, построенные регоператором в Кировском и Ленинском округах, работают на полную мощность и способны принять порядка 400 тысяч тонн в год. При этом только Омск образует порядка 600 тысяч тонн. То есть 200 тысяч тонн, согласно территориальной схеме, вывозится в Калачинск на свалку, а это большие затраты, что приводит к увеличению тарифа. При этом в целом по России (и Омск не исключение) ситуация такова, что сортировка позволяет отобрать полезных фракций не более 6 %. А 94 % - это те же самые отходы, которые нужно захоронить. Их увозят вторым плечом в область в Колосовку и Седельниково. Это большие затраты, которые мы вынуждены нести. Чтобы мусорная реформа двигалась дальше, существует острая необходимость в появлении объектов, которые были бы в непосредственной близости от Омска. Как региональное минприроды намерено решать этот вопрос? Он взаимосвязан с вопросом о раздельном сборе мусора. Треть отходов Омска отвозится в Калачинск и захоранивается, не подвергаясь никакой обработке. То есть части населения Омска нет никакого смысла вводить в своих домах раздельный сбор. Для регоператора на сегодняшний день это самый больной и острый вопрос.

На заметку

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Сердюков пояснил, что, на его взгляд, вопрос уборки растительных остатков очень актуален. «Именно в таком ключе мы видим истоки проблемы. Решением региональной комиссии по обращению с отходами администрации Омска рекомендовано усилить контроль. Все рычаги - у муниципалов», - сказал замминистра. Что касается вопроса регоператора по поводу строительства объектов по переработке отходов в непосредственной близости от Омска и сокращения логистических затрат, то замминистра сообщил, что территориальной схемой предусмотрено строительство трех комплексов полного цикла (сортировка + утилизация органической части + захоронение «хвостов») в Таврическом, Омском и Тарском районах мощностью 400, 375 и 45 тысяч тонн соответственно. Ввод этих комплексов в конце 2024 года полностью закроет потребности Омской области.

Людей нужно приучать к порядку

До мусорной реформы и появления регоператора вывозом мусора занимались управляющие компании. И хотя теперь эту обязанность с них сняли, проблем меньше у них не стало.

Генеральный директор УК «ЦентрЖилСервис» Оксана Севастюк. Фото: Елена ВОЛКОВА.

- В целом у нас сложились хорошие рабочие отношения с регоператором, и мы решаем вопросы в рабочем порядке. Это неплохо, - считает генеральный директор УК «ЦентрЖилСервис» Оксана Севастюк. - По моему мнению, все реформы затеваются для того, чтобы стало лучше, а что касается мусорной, то для того, чтобы город стал чище, а жителям комфортнее жить. Нужны какие-то комплексные программы, которые бы включали еще и обучение по обращению с отходами для людей, штрафные санкции.

Когда мы возили мусор, то вывозили все, что образовывалось, причем делали это оперативно: постоянно мониторили территорию, и если видели, что образовался мусор - убирали его. Если стало грязно, намечали субботник и сразу вывозили и растительные отходы, и крупногабаритный мусор, и ТКО. Это было проще, оперативнее и дешевле для населения. На сегодня, когда возникает проблема, население ожидает, что есть регоператор, за которым закреплен весь вывоз мусора. Но это не совсем так! На вывоз растительных остатков мы заключаем договор с той организацией, которая кронирует деревья. Но всегда возникает вопрос - а за чей счет это происходит? В размере платы денег на вывоз мусора нет, и потому нам нужно людям сказать: если вы хотите кронировать 10 деревьев, это будет стоить столько, а за вывоз еще придется дополнительно заплатить. Многие собственники с этим не согласны, потому что они считают, что уже заплатили за вывоз мусора. Для нас это большая проблема.

Есть вопрос с контейнерами. Недобросовестный водитель мусоровоза может разбить контейнер при погрузке мусора. Бывает, что контейнеры горят. Эта проблема решается за счет жителей. Когда мы вывозили мусор, то возчики поставляли контейнеры, заменяли их. Сейчас купить контейнер проблема, они очень дорогие. 25000 - это еще не самая большая цена за контейнер, бывает и дороже. А если в доме 6 подъездов, то получается, что необходимо 150 тысяч. А это бюджет обслуживания целого дома.

Очень важная тема - раздельный сбор мусора. Я дома свой мусор давно сортирую и привыкла к этому. Но часто вижу, что люди выбрасывают мусор без всякой сортировки. Так много в прессе говорят об экологии, что природу нужно беречь, и все равно эти вопросы у людей возникают. Они говорят: все равно его на свалку весь вместе везут. Мы со своей стороны ведем разъяснительную работу с населением. Но нам в этом году пока не дали ни одного желтого контейнера, а у нас нет возможности его покупать.

Перед началом мусорной реформы мы ездили на семинары, и нам говорили, что будут красиво оборудованные площадки, чипованные мусорные контейнеры, видеокамеры, отслеживание и мониторинг, а мы, управляющие компании, ни за что не будем отвечать. А сейчас я понимаю, что с каждым месяцем мы отвечаем за что-то все больше и больше.

Нам, управляющим компаниям, пандемия дала толчок к развитию. Мы поменяли стиль работы: поставили новое программное обеспечение, пересмотрели подходы в работе, стали чаще пользоваться соцсетями. Может быть, нам стоит задуматься и сейчас, когда мы говорим о перевозке мусора, поискать какие-то новые пути внутри города и области. Скажем, все стекло собирать и вывозить переработчикам.

Для результата нужен индивидуальный подход

- В своей работе региональный оператор не учитывает особенности городской среды. Например, где более выгодно поставить пластиковый или металлический контейнер, - считает директор УК «Уют» Андрей Борисович Яготин. - Наша управляющая компания специализированная. Мы обслуживаем дома только 97-й серии, проектное решение которой таково, что застройщик устанавливает контейнеры сразу в мусорные камеры, и они являются общедомовым оборудованием. Поэтому мы не можем предложить собственникам потратить дополнительные средства на покупку контейнеров, поскольку их дом уже ими оборудован. Причем проектные требования этой серии существуют еще и по виду мусоровозов. В результате получается, что у нас все эти контейнеры есть и все эти дома объединены в комплексные микрорайоны, которые замкнуты на санитарные площадки. Когда раньше была конкуренция и вывоз мусора осуществлялся УК, мы договаривались с возчиком о пластиковых контейнерах. Наши дома находятся в таких местах, что их не жгут (у нас везде камеры, дворники, замкнутые контуры), и для нас было бы выгоднее накапливать и вывозить мусор именно в них. Сейчас нам удалось договориться только с одним возчиком о пластиковых контейнерах. Купить мы их не можем. Может быть, вам подумать, чтобы в частный сектор ставить металлические контейнеры, а пластиковые в те районы, где проблемы поджога контейнеров нет?

Николай Машков пояснил, что количество контейнеров и материал, из которого они сделаны, определены территориальной схемой. А Карен Егоян сказал, что регоператор не может поставить такие условия возчикам мусора, поскольку они участвуют в конкурсах на этот вид субподрядных работ по 44-му Федеральному закону, и такие ограничения вводить нельзя. Покупка контейнеров и их расстановка не являются обязанностью возчиков мусора.

Фото: Лариса ЛОСКУТОВА.

Как убрать свалки в частном секторе

На круглом столе присутствовала координатор первичного Центрального отделения регионального отделения партии ЛДПР Елена Герман, которая подняла несколько очень важных вопросов. Например, почему завалены мусором контейнерные площадки в частном секторе. Андрей Парыгин сказал, что причина тому - действия юридических лиц и предпринимателей, которые не хотят заключать договоры на вывоз мусора и везут его в частный сектор. Там, где жители улиц следят за контейнерными площадками, порядок есть. Но есть и другие истории.

- В 8 утра регоператор вывез мусор с площадки, а в 10 к ней невозможно подойти. Мы приезжаем в 11 и убираем, а в 12 она снова захламлена. Мы убираем снова, но к четырем часам она еще хуже, чем была, - рассказал Парыгин. - Поэтому весной в порядке пилотного эксперимента на 10 площадках частного сектора мы установили камеры и уже выиграли 10 судов с теми, кто складирует мусор незаконно.

Елена Герман также обратила внимание на утилизацию шин.

- Шины - это везде огромная проблема. Их особенно много там, где есть шиномонтажки, - сказала она. - Почему нельзя подключить тех, кто занимается утилизацией шин?

Представители мэрии сообщили ей, что у УДХБ есть договор с такой организацией на 88 тонн. Но реально использованных шин в городе гораздо больше, и справиться с этим объемом эта организация не в состоянии. Также в подвешенном состоянии пока остается вопрос с утилизацией ртутных градусников, который подняла Елена Герман. На сегодняшний день прежний сборщик и утилизатор таких отходов делать это не имеет права, у недавно созданного для этой цели регоператора пока полномочий на это нет.

Лариса ЛОСКУТОВА.