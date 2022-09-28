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Общество28 сентября 2022 10:12

Население Омска уменьшится до 1 миллиона человек через три года

При этом средняя зарплата омичей вырастет до 69,2 тысяч рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Омичи либо покидают город, либо просто умирают

Омичи либо покидают город, либо просто умирают

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне мэрия Омска опубликовала документ «о внесении проекта бюджета города Омска на 2023 год».

В документе чиновники отметили, что в Омске сохраняется по-прежнему тенденция к сокращению населения из-за миграции и высокой естественной убыли.

Высокую убыль объясняют низкой рождаемостью, причина которой малочисленность поколения, рожденного в 1990-е годы. Однако стоит отметить, что это проблема так или иначе есть почти во всех регионах страны, кроме республик Северного Кавказа.

Также на рост убыли населения сказалась и пандемия коронавирнуса, которая стала причиной почти четверти смертей в регионе. Однако все же среди причин смертности лидируют заболевания систем кровообращения - 36%.

По прогнозу мэрии, население города уменьшится в 2025 году. Чиновники предложили два варианта. В лучшем случае в Омске будет проживать к тому момент 1,102 миллиона человек. В худшем - 1,094 миллиона человек.

Отметим, в документе также отмечено, что средняя зарплата в городе вырастет с 54,9 тысяч рублей в 2022 году до 62,8 тысяч рублей в 2025 году. В лучшем же случае омичи станут зарабатывать до 69,2 тысяч рублей.

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