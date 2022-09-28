Население Омска уменьшится до 1 миллиона человек через три года

Омичи либо покидают город, либо просто умирают Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне мэрия Омска опубликовала документ «о внесении проекта бюджета города Омска на 2023 год».

В документе чиновники отметили, что в Омске сохраняется по-прежнему тенденция к сокращению населения из-за миграции и высокой естественной убыли.

Высокую убыль объясняют низкой рождаемостью, причина которой малочисленность поколения, рожденного в 1990-е годы. Однако стоит отметить, что это проблема так или иначе есть почти во всех регионах страны, кроме республик Северного Кавказа.

Также на рост убыли населения сказалась и пандемия коронавирнуса, которая стала причиной почти четверти смертей в регионе. Однако все же среди причин смертности лидируют заболевания систем кровообращения - 36%.

По прогнозу мэрии, население города уменьшится в 2025 году. Чиновники предложили два варианта. В лучшем случае в Омске будет проживать к тому момент 1,102 миллиона человек. В худшем - 1,094 миллиона человек.

Отметим, в документе также отмечено, что средняя зарплата в городе вырастет с 54,9 тысяч рублей в 2022 году до 62,8 тысяч рублей в 2025 году. В лучшем же случае омичи станут зарабатывать до 69,2 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омская область находится на третьем месте по убыли населения в Сибири

Регион покинули почти 120 тысяч человек(подробнее...)