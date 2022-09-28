На снижение: ГИБДД рассказала, где в Омске можно попасть «под камеру»

Камеры фиксируют нарушения водителей на дороге. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Закон о размещении дорожных знаков, предупреждающих о камерах, начал работать не так давно. Но многие омичи уже успели подзабыть, где всё-таки они установлены.

Как оказалось, сейчас можно попасть под пристальное внимание сотрудников Госавтоинспекции на 11 участках дорог в городе Омске. По официальной информации ведомства, видеонаблюдение запущено в районе улиц Герцена, Омской, 10 лет Октября, Завертяева, на Красноярском тракте, улицах Энтузиастов и Химиков.

Можно нарваться на штраф в случае нарушения ПДД в районах улиц 2 Декабря, Волгоградской и Кирова. Оборудование также запущено в районе Иртышской набережной.

Стоит не забывать, что еще несколько камер размещены на трассах. Так, «большой брат» установлен на участках направлений «Тюмень — Омск» (Крутинский и Любинский районы); «Челябинск — Новосибирск» (Азовский и Исилькульский районы); «Омск — Тара» (Саргатский район); «Тройцкое — Чукреевка» (Омский район).