День сала в Царицыно: омичей зовут отведать вкуснейший продукт

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне в Омской области в городе Калачинск торжественно открыли туристический информационный пункт «ВизитКалачинск». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Туристический информационный пункт «ВизитКалачинск» открылся в самом центре Калачинска, недалеко от площади двух вокзалов. В нем туристам и гостям города расскажут о достопримечательностях города и интересных маршрутах.

На открытии выступили министр культуры Омской области Юрий Трофимов, глава Калачинского района Фридрих Мецлер и председатель по культуре Калачинска Юлия Басова.

- Открытие такого информационного пункта в Калачинске - это то событие, когда наши возможности совпали с нашими желаниями. Сегодня Калачинский район преображается в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Экология», так что нам есть что показать туристам. Добро пожаловать в Калачинск!, - глава Калачинского района Фридрих Мецлер.

Представителям туристических организаций и журналистам калачинцы провели экскурсию по самым интересным местам города, а также они посетили два филиала историко-краеведческого музея. В одном из них расположен военно-патриотической клуб «Щит отечества», в котором можно увидеть экспозицию, включающую в себя панораму Бородинского сражения и форму Ширванского пехотного полка - его рота базировалась в начале XIX века в деревне Калачи.

Фирменные калачи гостям предложили попробовать в Центре традиционной культуры «Радовесть». В нем проводят фольклорные праздники и интерактивные экскурсии по русской избе.

Сейчас калачинцы приглашают омичей и гостей региона на праздник сала в Царицыно, который там 4 ноября.

Напомним, открытый в Калачинске туристический информационный пункт стал пятым в регионе. Такие же работают в Омске, Большеречье, Муромцево, и Тюкалинске.

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