Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 9:05

Самолет до Екатеринбурга не может вылететь из Омского аэропорта 8 часов

63 пассажира ждут посадку на рейс
Виктория КОВЕРНЕВА
Транспортная прокуратура организовала прием пассажиров, ожидающих рейс.

Транспортная прокуратура организовала прием пассажиров, ожидающих рейс.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По инициативе авиакомпании «Ред Вингс» субсидируемый рейс из Омска в Екатеринбург был 27 сентября задержан на 8 часов. Проверку по данному факту начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

- В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался 27.09.2022 в 08 часов 00 минут местного времени, однако по инициативе авиакомпании перенесен на 15 часов 50 минут этого же дня, - сообщили в ведомстве.

Вылета ожидают 63 пассажира, двое из них дети. Сотрудники прокуратуры организовали прием граждан, которые долго ожидают вылета.

КАРТИНА ДНЯ