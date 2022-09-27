Самолет до Екатеринбурга не может вылететь из Омского аэропорта 8 часов

Транспортная прокуратура организовала прием пассажиров, ожидающих рейс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По инициативе авиакомпании «Ред Вингс» субсидируемый рейс из Омска в Екатеринбург был 27 сентября задержан на 8 часов. Проверку по данному факту начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

- В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался 27.09.2022 в 08 часов 00 минут местного времени, однако по инициативе авиакомпании перенесен на 15 часов 50 минут этого же дня, - сообщили в ведомстве.

Вылета ожидают 63 пассажира, двое из них дети. Сотрудники прокуратуры организовали прием граждан, которые долго ожидают вылета.