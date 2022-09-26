Пьяный омич на «Москвиче» рассекал по улицам города

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Шесть месяцев колонии-поселения и лишение прав почти на три года, - именно так Центральный суд решил наказать 32-летнего жителя Омска за пьяные «покатушки».

Экипаж ДПС поймал пьяного мужчину на «Москвиче» еще в первый месяц лета. Тогда он рассекал по улицам города «под градусом». При проверке оказалось, что это не первое нарушение омича.

- Вину в совершении преступления фигурант дела признал в полном объеме, - уточнили в областной прокуратуре.

К слову, приговор в законную силу еще не вступил, поэтому может быть обжалован.