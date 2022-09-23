Удивляет даже кардиологов: омские кардиологи раскрывают секреты человеческого сердца

Фото: минздрав Омской области.

Секреты человеческого сердца раскрывает заведующая кардиологическим отделением медсанчасти №4 в Омске Ольга Коган.

МИФ 1. Я пропил таблетки и выздоровел после сосудистого заболевания.

- Нет. Сосудистые заболевания, как правило, хронические: от холестерина или давления курсом таблеток не вылечиться. Пациенту после улучшения самочувствия необходимо быть внимательным к своему здоровью: принимать назначенные лекарства, корректировать их дозировку в соответствии с рекомендациями кардиолога, проходить медосмотры (диспансеризацию).

МИФ 2. Холестерин – это вредно.

- Лишний - действительно вреден. Холестерин на 85% вырабатывается печенью и на 15% поступает из пищи. С возрастом лишний холестерин может откладываться с стенках сосудов, что ведет к бляшкам, инсультам, инфарктам, если говорить о сосудах ног, то существует риск ишемии и даже гангрены и последующей ампутации нижних конечностей.

МИФ 3. Чтобы не повышался холестерин, нужно употреблять в пищу растительные жиры, а не животные.

- Да, но без фанатизма. Отказываться от животных жиров не рекомендовано. Никакие радикальные диеты, отказы от каких-либо продуктов врачи не поддерживают. Нужно уменьшать потребление животных жиров и увеличивать потребление растительных, акцент лучше делать на потребление овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. В целом, на данный момент, оптимальной считают средиземноморскую диету.

МИФ 4. При инфаркте человек обязательно падает в обморок.

- Это далеко не так. Это зависит от состояния организма, от обширности поражения сосудов сердца. Зона поражения может быть небольшой. Это может выглядеть и как обычная изжога или сильное недомогание. Не всегда пациент может самостоятельно определить, что у него инфаркт. Единственное, что я могу рекомендовать здесь – это диспансеризация.

МИФ 5. Стентирование решает проблемы с сосудами.

- Это улучшает качество жизни, иногда продлевает жизнь, но не избавляет от заболевания.

МИФ 6. Операция на сердце – это очень опасно.

- Есть люди, которые боятся операции, а есть те, кто наоборот на нее очень надеяться. Сейчас операции стали намного безопаснее, технологичнее. Преимущественно, стараются выбирать малоинвазивные методы. Но, тем не менее, любое оперативное вмешательство должно быть оправдано, в принятии решения об операции необходимо прислушиваться к врачу.

МИВ 7. Сердце – хрупкий орган.

- Ресурсом сердца лучше не пренебрегать, но это очень мощный орган, который удивляет даже кардиологов. Недавно ко мне на прием (на своих ногах!) пришла пациентка с сердечным ритмом 32 удара в минуту. Снижение пульса до 45-50 – это уже серьезные звоночки. Сердце сокращалось вдвое меньше чем нужно. Девушке сделали ЭКГ и срочно госпитализировали. Силы человеческого сердца просто поражают, организм человека - очень мощная система.