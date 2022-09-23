Сосудистая хирургия в Омске вышла на новый уровень

Фото: минзрав Омской области.

Заведующий отделением сосудистой хирургии ОКБ Александр Викторович Губенко рассказал о развитии сосудистой хирургии в Омске.

- Я начинал работать в 80-х, для своего времени в Омске сосудистая хирургия находилась на высоком уровне, но то, что мы видим сейчас – это небо и земля. Появилось новое оборудование, расходники, новые методики. Операции стараются делать с минимальной кровопотерей, без разрезов, через пункцию.

Мы не посылаем пациентов в федеральные учреждения. Пациентам нашей больницы доступна операция по лечению аневризма брюшной аорты — это хроническое дегенеративное заболевание с угрожающими жизни осложнениями. Сосудистые хирурги на работе 24/7, мы делаем не только плановые, но и срочные операции по Омской области, часто приходится выезжать в северные районы: ранения, травмы, ДТП, родовые кровотечения.

Недавно был случай, что молодой парень в деревне почти отрезал себе ногу газонокосилкой, его доставили в ЦРБ, где обнаружили повреждение бедренной артерии. Меня вызвали в районную больницу, где удалось быстро восстановить кровоток, и пациент выписался домой на своих двоих ногах.

Также, не редки случаи тромбофлебитов у беременных и родовых кровотечений, в таких ситуациях мы выезжаем в роддом, где оказываем необходимую срочную помощь.

Я свою работу очень люблю, люблю лечить людей и видеть своих пациентов здоровыми, - поделился Александр Викторович.