В Омске монету номиналом 1 рубль продают за 350 тысяч рублей

Фото: Авито.ру.

Накануне в Омске на сайте бесплатных объявлений было размещено объявление о продаже монеты номиналом 1 рубль с дефектами. Продавец обозначил свою цену, и это 350 тысяч рублей. Пока это объявление - самое дорогостоящее в соответствующем разделе. В пресс-службе омского отделения ЦБ РФ нам пояснили, что делать с монетами с заводским или приобретенным в ходе эксплуатации браком.

- Если первоначальная форма не изменилась и на монете только мелкие царапины или потертости, ей можно расплачиваться. Если монета погнулась, сплющилась, надпилена, на ней есть отверстие, но при этом она сохранила не менее 75% своей массы, то такую монету поменяют в банке. В случае, когда монета оплавилась или поменяла цвет (всему виной температура или агрессивная среда), вы можете поменять ее. Но только в том случае, если удастся установить, что монета была выпущена Банком России. Монету полностью без изображения и часть монеты у вас не примут даже на обмен, - сообщили в источнике.

Фото: Авито.ру.

При этом за оценкой заводского брака и вложением средств в такую монету покупателю лучше обратиться к узкому специалисту - нумизмату или коллекционеру, иначе можно прогадать. В омском отделении ЦБ РФ сообщили, что инвестировать можно в монеты памятные или драгоценные. То есть монеты с браком не могут быть надежным и официально признанным источником инвестирования.

- Памятные монеты Банк России выпускает обычно к каким-то важным событиям (Олимпиаде в Сочи, Чемпионату мира по футболу) или историческим датам. На монетах разных серий можно встретить российские памятники архитектуры, портреты художников, писателей и музыкантов, даже животных, занесенных в Красную книгу. Памятные монеты из недрагоценных материалов выглядят непривычно, но принимают их по номиналу, как обычные деньги. Они представляют ценность только для коллекционеров, - добавили в пресс-службе.

Современные инвестиционные монеты выпускают из золота и серебра высшей пробы, а раньше - из платины и палладия.

- Это инструмент для сохранения и приумножения капитала – фактически вложения в драгоценные металлы, «расфасованные» в мелкую форму. Стоимость таких монет в сотни раз выше их номинала и меняется буквально каждый день. Драгоценные монеты можно купить в коммерческих банках, - заверили в источнике.