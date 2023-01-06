Для Омского краеведческого музея были отреставрированы четыре уникальные иконы XIX века

Фото: минкульт Омской области.

Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова отреставрировал для Омского историко-краеведческого музея четыре уникальные иконы XIX века. Об этом сообщает сайт минкульта Омской области. Иконы были найдены еще в советское время в церквях в заброшенных поселениях на севере региона,

- Это уникальные иконы: какие-то - начала XIX века, какие-то - конца века. Автор их неизвестен, они были найдены в заброшенных церквях на севере региона и сданы в фонд музея в 1970-е годы. Четыре из них отреставрированы институтом Сурикова и вернулись в Омск, еще две находятся в работе, - рассказала заместитель директора музея Оксана Беляева корреспонденту ТАСС.

Фото: минкульт Омской области.

На сакральных полотнах изображены святой Пантелеймон, Николай Чудотворец, неизвестная святая, а также икона Богородицы Всех скорбящих Радость. Реставраторы кропотливо восстанавливали иконы, которые были в плохом состоянии.

- Сами иконы - небольших размеров, с большим количеством мелких деталей. Были повреждения не только слоя лака и краски, но и царапины и дырки в самом дереве, - добавили Беляева.

Все шесть икон планируют представить публике на экспозиции в Петровском зале музея в рамках проекта «Святые лики» в конце 2023 года.