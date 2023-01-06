В преддверии Рождества омский губернатор Бурков посетил восстановленный Казачий Никольский собор

В преддверии Рождества губернатор Омской области Александр Бурков посетил восстановленный Казачий Никольский собор. Объект культурного наследия федерального значения был полностью отремонтирован. Работы длились с 2014 года.

Было выполнено усиление фундаментов, реставрация иконостаса, кровли, фасада, капитальный ремонт всех внутренних помещений, в том числе подвала. Полностью заменены все инженерные системы. Произведено благоустройство прилегающей к храму территории. Все реставрационные работы осуществлялись за счет средств федерального бюджета. Министерством культуры РФ было выделено 284 миллиона рублей. В нишах обновлённого фасада появилась мозаичная икона. Расписаны фрески внутри собора, пол выложен стилизованной под старину плиткой.

- Иконостасы находились за колонной, мы решили их вынести в наружную часть, это позволило увеличить алтарную часть, - пояснил протоиерей Михаил.

Губернатор подарил настоятелю храма коллекционное издание об истории города «Старый Омск», где есть страницы и фото, посвящённые Свято-Никольскому Казачьему собору и тем историческим личностям, которые в нём бывали.

Храм во имя Святого Николая Чудотворца с двумя приделами Георгия Победоносца и Симеона Богоприимца был заложен ещё 1830-е годы. В 1883 году в Никольский храм было передано знамя Ермака, бывшее одной из главных храмовых святынь, но впоследствии утрачено. В 1928 году храм был закрыт в связи с передачей «под культурные нужды». В 90-х годах храм возвращен Русской православной церкви.