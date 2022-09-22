«Избивал стулом»: во время ссоры жительница Омской области вонзила нож в лицо сожителя

Женщина имеет уже второй срок за убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девять лет колонии, а также 1 год и шесть месяцев ограничения свободы получила 56-летняя жительница Муромцевского района Омской области за убийство сожителя.

Потасовка произошла в феврале. Одним из вечеров возлюбленные повздорили, да так сильно, что дело дошло до рукоприкладства. Женщина нанесла своему оппоненту множественные удары ножом в область лица и грудной клетки. Последний скончался. Позже она оправдывалась тем, что просто защищалась, так как сожитель избивал ее стулом.

- Вину в совершении преступления фигурантка признала частично, пояснив, что совершила преступление в состоянии необходимой обороны, - уточнили в областной прокуратуре.

Между тем, в биографии преступницы вскрылись новые подробности. Как оказалось, она уже отбывала срок в местах не столь отдаленных за причинение тяжких другому сожителю и убийство его бывшей гражданской жены.

По последнему делу приговор был оспорен прокуратурой. В ведомстве решили, что женщине зачислили в срок наказания время, проведённое ею под стражей во время расследования. Суд согласился с доводами и удовлетворил апелляцию.