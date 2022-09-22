Над Омской областью пролетела международная космическая станция

Фото: группа во Вконтакте «Омский планетарий»

Необычное свечение в небе заметили накануне вечером омичи. Яркая точка с небольшим шлейфом пролетела над регионом. Фотографии и видео очевидцы выложили в соцсетях.

Как сообщил омский астроном Владимир Крупко, это было отделение третьей ступени космического корабля Союз МС-22, запущенного с Байконура.

- Медуза прошла прямо над нами, таких размеров я не ожидал, взошла над горами и вся не вошла в поле зрения телевика. Отделение третьей ступени произошло прямо над нашими головами, но обломками не засыпало. Запуск Союз МС22 Алтай, - написал Крупко.

Яркое свечение заметили жители Знаменского района, Исилькуля, Кормиловки и других районов области. Люди делились впечатлениями в соцсетях.

- Красотаааа! Сейчас все напишут про инопланетян, - написала Людмила Сажина.

К слову, пуск ракеты был произведен с космодрома Байконур в 19:54 по омскому времени, около 20.00 «медузу» увидели жители Сибирского региона.