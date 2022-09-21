В Омске мотоциклисты на большой скорости влетели в припаркованные иномарки

Момент аварии попал на видео. Фото: скриншот с записи регистратора в авто.

Накануне в Госавтоинспекцию поступило сообщение ДТП на проспект Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что 49-летняя водитель автомобиля «Датсун» двигался по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Котовского. В района дома № 34 при повороте налево не предоставил преимущество в движении 38-летнему омичу на мотоцикле «Сузуки», который пытаясь уйти от столкновения, врезался в стоящий автомобиль «Лексус». После чего столкнулся на «встречке» с «Мазда-3», за рулем которой находилась 37-летняя женщина.

За «Маздой-3» на мотоцикле «Виктори Хаммер» двигался 33-летний мужчина, который, желая избежать столкновения, попытался затормозить, но не справился с управлением. В результате байк опрокинулся и врезался в припаркованную «Мазду СХ-9».

В результате аварии пострадали только водители мотоциклов - у 38-летнего мужчины подозрения на перелом ноги, у 33-летнего омича - ушибы. Их доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, ранее в Омской области в кювет съехал 14-летний школьник. Его с травмами доставили в больницу.

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