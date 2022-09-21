Слабовидящий мужчина приехал в Омск, чтобы купить обувь, и потерялся

Фото: сайт омского вокзала.

Пресс-служба транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу сообщила о потерявшемся в Омске пенсионере. Как стало известно, накануне 82-летний прибыл в областной центр из деревни Шараповки Марьяновского района Омской области за тем, чтобы купить себе ботинки. Но проложить обратный путь домой слабовидящий мужчина так и не смог.

- В здании железнодорожного вокзала, откуда мужчина должен бы уехать домой, к полицейским подошла женщина и рассказала о пожилом человеке, которому срочно необходима помощь. Пенсионер не смог вовремя найти свой электропоезд и сесть в него, - рассказали в транспортной полиции.

Сотрудники ведомства исправили ситуацию - сначала стражи правопорядка помогли пенсионеру купить билет, а затем передали сотрудникам вокзала. Те, в свою очередь, посадили дезориентированного мужчину в нужный поезд.