Бьет - значит на зону пора: конфликт жителя Омска с девушкой закончился дракой

Избивать сожительницу парень продолжил и в лифте. Фото: паблик «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Накануне в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» появилось видео, где парень зверски избивает девушку. Инцидент произошел в микрорайоне «Кузьминки» в ночь с 15 на 16 сентября.

На кадрах видно, что конфликт начался на улице. Парень сначала схватил девушку за шею и начал трясти. Потом он с ней о чем-то разговаривает, а затем резко отталкивает и начинает пинать. Затем они заходят в подъезд многоэтажки, где конфликт продолжается уже на глазах незнакомца. Он, кажется, не обращал внимания и лишь поправил свою куртку. Пока он это делал, изверг продолжал таскать девушку за шиворот. Однако она резко пропала из кадра.

Пострадавшая попыталась покинуть подъезд, но у нее не получилось. Кавалер затащил ее в лифт, где что-то шепнул на ухо, а потом продолжил избивать. На записи уже видно, что лицо и одежда девушку в крови. Этот факт не остановил изверга, и он продолжил ее избивать.

Потом пара вышла из подъезда снова на улицу, где они и продолжили ссориться. Пострадавшая села на лавку возле подъезда. Парень в это время отрабатывал бойцовские приемы. В конце видеозаписи парочка ушла в неизвестном направлении.

Инцидент прокомментировали и в пресс-службе УМВД России по Омской области.

- Отдел полиции № 1 по данному факту 16 сентября зарегистрировал материал проверки. Предварительно установлено, что конфликт произошёл между сожителями. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Видео с конфликтом парочки разлетелось по соцсетям и вызвало бурю самых разных комментариев.

Комментаторы разделились на две части - одни стали утверждать, что девушка виновата сама, а вторые стали на защиту жительницы Омска.

- Садист чистой воды - наслаждается от её боли. Такой и ребёнка легко будет избивать, - написал один из жителей Омска.

Другой коммент комментатор решил обратиться к известной фразе - бьет - значит любит.

- Бьёт - значит на зону пора, - подметила омичка в ответе на комментарий с упомянутой фразой.

Напомним, ранее мужчина, приехавший с вахты, попытался зарезать любовника своей возлюбленной, однако решил сжалиться над ним, оставив лишь несколько ножевых ранений на его теле.

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