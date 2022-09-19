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Происшествия19 сентября 2022 8:30

В Омске рецидивист зарезал прохожего, за то, что парень заступился за чужую жену

Молодому человеку был всего лишь 21 год
Виктория КОВЕРНЕВА
Следствие настаивает на заключении подозреваемого под стражу.

Следствие настаивает на заключении подозреваемого под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жестокое убийство произошло в омских Нефтяниках на улице Энтузиастов. Расследованием дела занимается управление Следственного комитета по Омской области.

От ножевого ранения в грудь скончался 21-летний парень. Он всего лишь заступился за плачущую женщину и получил удар от ее мужа. Подозреваемым оказался ранее судимый 29-летний мужчина, проживающий в соседнем доме.

- По версии следствия, около двух часов ночи 17 сентября потерпевший вместе с другом, увидев на улице плачущую женщину, заступились за нее перед ее супругом. В ходе конфликта супруг женщины ударил ножом в грудь потерпевшего, - уточняют в СУ СКР по Омской области.

Следователи требуют отправить подозреваемого на момент расследования дела в СИЗО.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ