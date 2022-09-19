В Омске рецидивист зарезал прохожего, за то, что парень заступился за чужую жену

Следствие настаивает на заключении подозреваемого под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жестокое убийство произошло в омских Нефтяниках на улице Энтузиастов. Расследованием дела занимается управление Следственного комитета по Омской области.

От ножевого ранения в грудь скончался 21-летний парень. Он всего лишь заступился за плачущую женщину и получил удар от ее мужа. Подозреваемым оказался ранее судимый 29-летний мужчина, проживающий в соседнем доме.

- По версии следствия, около двух часов ночи 17 сентября потерпевший вместе с другом, увидев на улице плачущую женщину, заступились за нее перед ее супругом. В ходе конфликта супруг женщины ударил ножом в грудь потерпевшего, - уточняют в СУ СКР по Омской области.

Следователи требуют отправить подозреваемого на момент расследования дела в СИЗО.