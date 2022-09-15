Точный удар: омские медики пришили пациенту нос, снесенный ударом биты

Некоторые истории спасения кажутся невозможными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасти жизнь, которая находится на волоске от смерти - это обычное дело для медиков. Изо дня в день тысячи обращений от омичей обрабатываются приемными отделениями. Некоторые случаи шокируют своим наличием.

Удивительная история произошла в БСМП №1. В «приемное» доставили пациента с открытым переломом носа. Диагноз, вроде бы, очевиден, но орган обоняния был попросту оторван.

Медбрат Олег Лукашов, вспоминая тот случай, поражается. Ведь орган был оторван бейсбольной битой, которой со всей силой замахнулся товарищ поступившего пациента. Видимо, ребята хорошо провели застолье, что дело дошло до такого точного удара.

Кстати, с пациентом все в порядке. Нос пришили, и он полноценно функционирует. Еще один омич, который буквально родился в рубашке, поступил не так давно. Стальной профиль вошел ему прямо в область сердца и проткнул насквозь.

Все произошло во время аварии. Пострадавший угодил под многотонный грузовик. При ударе отбойник бампера фуры оторвался и вонзился водителю «легковушки» в грудь. Длинный кусок металла диаметром около 15 см вошёл в тело в районе левого плеча. Благодаря своевременной медицинской помощи мужчина выжил.

- Мужчина потерял много крови, но ему очень повезло, что он просто остался жив. Если бы металл вошёл в грудь чуть выше, ниже или под другим углом, исход мог быть печальным, — уточнил врач-травматолог БСМП №1 Александр Хамов.