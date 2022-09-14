На территории ОНПЗ прошла первая сессия проекта молодых художников по развитию современного искусства

На Омском нефтеперерабатывающем заводе состоялся выездной пленэр группы молодых художников от Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля.

Музей при поддержке министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области реализует проект «Индустриальные пленэры». Это серия выездов на промышленные предприятия Омска для развития творческого мышления и расширения рамок привычных образов. В них участвуют ученики художественных школ, студенты худграфа и любители в возрасте от 18 до 35 лет.

- Мы планировали этот проект как стимулирующий креативные процессы среди молодежи города и области. Омский НПЗ предоставил художникам уникальную возможность побывать на одном из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Индустриальный гигант произвел неизгладимое впечатление на авторов и стал мотивом для творческого вдохновения, — рассказала руководитель музея изобразительных искусств имени Врубеля Фарида Буреева.

ОНПЗ «Газпром нефти» первым из предприятий стал площадкой для осеннего выезда художников. Он – часть проекта «Эксперты экологии», благодаря которому любой желающий может побывать на территории одного из самых современных и высокотехнологичных НПЗ в России. По этой программе каждый год на предприятие совершают визиты общественники, студенты, экологи и даже школьники, всего около тысячи человек.

- Омский НПЗ традиционно поддерживает социально значимые проекты в области культуры и образования, участвует в развитии профессиональной и просветительской деятельности. С интересом ждем творческих результатов первой художественной сессии «Индустриальных пленэров» и рассчитываем увидеть среди выставочных работ живописные виды нашего предприятия, — отметил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.

Предприятие заинтересовано в создании возможностей для самореализации омичей и сразу откликнулся на просьбу музейных сотрудников. Художники на площадке перед центром управления создали наброски в жанре камерного и панорамного промышленного пейзажа. Из лучших их работ впоследствии будет сформирована выставка.