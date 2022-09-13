Омичка отсудила у руководства батутного центра свыше 100 тысяч рублей

Руководство организации попыталось обжаловать решение судебной инстанции, но все безуспешно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне Кировский районный суд взыскал с батутного центра свыше 100 тысяч рублей в пользу жительницы Омска, дочь которой получила перелом позвонка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2022 года в батутном центре омичка отмечала день рождения своей дочери, во время празднования которого девочка упала и получила травму - перелом позвонка. Кроме того инстанция также выяснила, что в центре детей и родителей не информировали о правила использования батутов, а также что его сотрудники не наблюдали за прыжками несовершеннолетних на батуте.

Районный суд удовлетворил иск омички и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей и штраф за неисполнение в добровольном порядке прав потребителя в размере 45 тысяч рублей.

Ответчик - руководство батутного центра - с решением суда не согласилось и попыталось его оспорить. Однако его апелляцию не удовлетворили.

Напомним, ранее в Омске владельцы батута в одном из парков решили сдуть батут, не убедившись, что там нет детей. Тогда пострадал один ребенок - он упал и ушиб ногу об асфальт.

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