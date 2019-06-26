Омские следователи проверят батут, который сдули, не убедившись, что там нет детей

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-26T09:34:06+03:00

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Напомним, накануне в соцсетях появился гневный пост от омички. Женщина рассказала, что ее ребенок получил повреждения на аттракционе, установленном возле КДЦ «Кристалл». По ее словам, сотрудники начали сдувать батут, не убедившись, что там никого нет. В результате сын автора сообщения упал и ушиб ногу об асфальт.

– Организовано проведение доследственной проверки по сообщению от пользователя социальной сети «ВКонтакте» и размещенному в СМИ, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – В ходе проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства инцидента, а действиям владельца аттракциона дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU