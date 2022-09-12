Играли котом в футбол: в Калачинске дети развлекались, пиная и швыряя животное

Фото: скриншот видео очевидца, паблик «Алло, Калачинск».

В городе Калачинске Омской области местная жительница пожаловалась в одном из пабликов на жестокое обращение с животным. Она объявила, что несколько детей играли котом, пиная и швыряя его на футбольном поле вместо мяча.

- Сегодня дочь стала свидетелем жестокого обращения детьми с котом, на стадионе в районе 17 часов. Старший подросток на фото изрядно изголялся над животным...Трепал, швырял, подкидывал в воздух, опять швырял на землю со всей дури. Брал за передние лапы, раскручивал и кот опять улетал ... Так вот , просьба родителей, если вы узнали своих детей, провести с ними беседу и объяснить, что кошки - это живые существа и обращаться с ними так нельзя! Хотя им было сделано замечание старшими парнями на стадионе, но не подействовало, все продолжилось...- написала жительница омского города в группе «ВКонтакте» «Алло, Калачинск».

Фото: скриншот видео очевидца, паблик «Алло, Калачинск».

Дама подчеркнула, что несмотря на замечания, дети никак не отреагировали на него, а продолжили свое мерзкое занятие.

- В итоге дочь насильно забрала кота, и унесла к ближайшим домам, так как видно что кот не бездомный. Не голодный и ухоженный. Тем более дети сами признались что взяли его с подъезда, и это вообще их кот. Дома также издеваются? - подвела черту жаловавшаяся.

В полиции факт издевательства над котом пока не подтвердили. Возможно, последует проверка.