Омские медики спасли 80-летнего пациента с тромбозом

Фото: министерство здравоохранения Омской области.

Минздрав Омской области сообщил о спасении 80-летнего омича. Накануне пожилой пациент обратился в Областную клиническую больницу. Его состояние врачи оценили как тяжелое, левая рука почти отнялась от невыносимой боли, кожа стала сине-черного цвета. Анамнез пациента тоже оставлял желать лучшего: сахарный диабет, многолетний стаж курильщика, болевой синдром на протяжении последних трех суток. Как выяснили врачи, обследуя мужчину, у него развился тромбоз подключичной и подмышечной артерий. Тогда медики решили применить «гибридную» методику: сочетание классической «открытой» хирургии и рентген-эндоваскулярных способов лечения. Рентген-хирурги проткнули место, где подключичная и подмышечная артерия были закрыты и восстановили просвет путём введения специального баллона, который «надувается», расширяет сосуд и восстанавливает кровоток. - Мы дали пациенту нагрузочную дозу антикоагулянтов и дезагрегантов, чтобы тромбы больше не образовывались, а также ушили артериотомическое отверстие. У пациента восстановился кровоток и пропала боль. Рука приобрела нормальный цвет, а мужчина наконец-то смог уснуть. Если бы он вообще не обратился за помощью, то пошёл бы дальнейший тромбоз. Так, мог возникнуть тромбоз позвоночной артерии, а там и до артерий мозга недалеко, — рассказал рентген-хирург ОКБ Михаил Ситников.