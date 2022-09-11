Сегодня в Омской крепости последний день работает фотобудка. Омичи могут еще успеть сделать бесплатное памятное фото. Напомним, что объект установили в начале лета в рамках проект «Омск – это мы». И за это время омичи уже сделали более 4,5 тысяч фотографий.

Сегодня, 11 сентября, последний день, когда каждый желающий может сделать памятное фото во время прогулки и стать частью проекта. В фотобудке можно распечатать бесплатно сразу две фотографии размером 10*15 см., на каждой располагается узнаваемый логотип «Омск – это мы».

Фотозона расположена рядом со зданием по адресу Партизанская 5а лит Д. Сегодня она работает с 12.00 до 20.00. Планируется, что удачные фотоработы будут показаны на видеоэкранах Омска.

Отметим, что в рамках проекта «Омск – это мы» также по городу появляются граффити – одно из них нанесли на фасаде бюджетного учреждения «Городская детская клиническая больница № 2 имени Бисяриной», здесь появилось изображение известного омского врача Валентины Бисяриной. Еще одно граффити появилось на улице Валиханова – на стену жилого дома художники нанесли мурал известной омской актрисы Любови Полищук. А омские родильные дома получили специальные браслеты для новорожденных.