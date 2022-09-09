Сотрудники Омского НПЗ убрали прибрежную территорию «Зеленого острова». Субботник Омский НПЗ «Газпром нефти» организовал совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области. Участие волонтеров предприятия в мероприятиях общероссийской акции стало уже традиционным. На уборку берега Иртыша в границах парка, в котором ежедневно прогуливаются сотни омичей, вышло почти 200 сотрудников ОНПЗ.

- Сотрудники Омского НПЗ разделяют идею бережного отношения к природе и поддержания экологического баланса. Неслучайно девиз общероссийской экоакции «Сделаем Россию зеленой вместе» нашел отклик у волонтеров предприятия. Ежегодно к природоохранным акциям ОНПЗ присоединяется все большее число наших работников, — считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Активисты набрали около 500 мешков с мусором: бутылками, пластиком, предметами обихода. Среди «находок» оказались даже старые шины и спортивные штанги. Весь необходимый инвентарь для уборки предоставило предприятие. Ранее волонтеры помогли в озеленении омских школы и детсадов, высадили почти тысячу березок в Советском округе, выпустили в Иртыш 100 тысяч мальков стерляди.

- Регулярное участие Омского НПЗ в экологических акциях, направленных на сохранение окружающей среды, задает планку бережного отношения к природным ресурсам. Наведенный на берегу Иртыша порядок положительно воздействует и на водные ресурсы. Если все организации возьмут пример с Омского нефтеперерабатывающего завода и хотя бы раз за сезон выйдут на субботник, жизнь в регионе станет гораздо комфортнее и безопаснее, — призвал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

Предприятие большое внимание уделяет защите природе и общественной деятельности, связанной с экодвижением. Например, поддержало образовательный проект «Экошкола для современных медиа». Также ОНПЗ внедряет природосохраняющие технологии в ходе глобальной модернизации производств. Один из ключевых таких проектов – возведение комплекса очистных сооружений «Биосфера», который позволит снизить водопотребление и обеспечить его почти замкнутый цикл.