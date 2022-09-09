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Общество9 сентября 2022 9:00

Сотрудники Омского НПЗ убрали прибрежную территорию «Зеленого острова»

Предприятие поддержало федеральный экологический проект «Зеленая Россия»
Наталья ВИРКУНЕН

Сотрудники Омского НПЗ убрали прибрежную территорию «Зеленого острова». Субботник Омский НПЗ «Газпром нефти» организовал совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области. Участие волонтеров предприятия в мероприятиях общероссийской акции стало уже традиционным. На уборку берега Иртыша в границах парка, в котором ежедневно прогуливаются сотни омичей, вышло почти 200 сотрудников ОНПЗ.

- Сотрудники Омского НПЗ разделяют идею бережного отношения к природе и поддержания экологического баланса. Неслучайно девиз общероссийской экоакции «Сделаем Россию зеленой вместе» нашел отклик у волонтеров предприятия. Ежегодно к природоохранным акциям ОНПЗ присоединяется все большее число наших работников, — считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Активисты набрали около 500 мешков с мусором: бутылками, пластиком, предметами обихода. Среди «находок» оказались даже старые шины и спортивные штанги. Весь необходимый инвентарь для уборки предоставило предприятие. Ранее волонтеры помогли в озеленении омских школы и детсадов, высадили почти тысячу березок в Советском округе, выпустили в Иртыш 100 тысяч мальков стерляди.

- Регулярное участие Омского НПЗ в экологических акциях, направленных на сохранение окружающей среды, задает планку бережного отношения к природным ресурсам. Наведенный на берегу Иртыша порядок положительно воздействует и на водные ресурсы. Если все организации возьмут пример с Омского нефтеперерабатывающего завода и хотя бы раз за сезон выйдут на субботник, жизнь в регионе станет гораздо комфортнее и безопаснее, — призвал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

Предприятие большое внимание уделяет защите природе и общественной деятельности, связанной с экодвижением. Например, поддержало образовательный проект «Экошкола для современных медиа». Также ОНПЗ внедряет природосохраняющие технологии в ходе глобальной модернизации производств. Один из ключевых таких проектов – возведение комплекса очистных сооружений «Биосфера», который позволит снизить водопотребление и обеспечить его почти замкнутый цикл.

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