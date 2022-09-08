В Омске директора школ обсудили приложение по поиску детей – «Заступник», которое совсем недавно запустили в работу. Напомним, что Омская область выбрана первым регионом, где заработало приложение по оказанию экстренной помощи детям - федеральный сервис оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия. Родители уже сейчас могут установить приложение детям на смартфон.

Кураторами проекта в Омской области выбраны депутат Омского городского Совета Инна Гомолко и президент Омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Юрий Иванищев. 8 сентября они рассказали директорам омских школ, как работает «Заступник».

- Сейчас важно, чтобы приложение было установлено у, как можно большего числа людей. Таким образом, рядом с ребёнком будут люди, которые смогут ему помочь. Приложение можно скачать на смартфоны с мобильными операционными системами Android и iOS, - отметил куратор федерального проекта Дмитрий Иванов.

Суть работы мобильного приложения воплощена в слогане «Всё ради одной минуты». Ведь именно первые минуты с момента, когда ребёнок попал в опасную ситуацию, важны для его спасения.

Разработчики придумали «кнопку», которая подаст сигнал бедствия. Нажимая её в приложении и удерживая в течение трех секунд, ребёнок передаёт сигнал родителям и в «круг доверия» заранее определённый родителями (люди также должны быть зарегистрированы в приложении). Одновременно на телефоне включается аудиозапись, и взрослые могут слышать все, что происходит вокруг. Родители же принимают решение, справляться с ситуацией самостоятельно, подключая круг доверия или попросить помощи у сообщества «Заступник».

Человек, отреагировавший на сигнал, получит от родителей ребёнка информацию о нём: фото, возраст, если родители сочтут это необходимым-также данные о заболеваниях, чтобы обратить на это внимание при оказании помощи. В свою очередь, родитель получит данные, о людях, которые идут на помощь к его ребёнку.

На первый взгляд, приложение схоже по функционалу с дорогими гаджетами - смарт-часами, где также можно отследить местоположение и, у некоторых моделей, прослушать фон вокруг ребёнка. Уникальность «Заступника» заключается в том, что, передавая сигнал бедствия, родитель подключает к помощи как специальные службы, так и пользователей приложения.

Среди тех, кто находится рядом, могут быть люди со специальной подготовкой: медики, представители Всероссийского добровольного пожарного общества, Всероссийского общества спасания на водах, волонтёры, способные оказать профессиональную помощь.

Отметим, что это будет первое отечественное приложение в области безопасности детей, которое можно назвать прорывом. Разработчики обещают расширять возможности «Заступника» и постоянно его развивать.