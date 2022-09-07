Александр Бурков: Приход Wildberries – это 7,5 миллиардов рублей инвестиций и успех нашего региона

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Поиск новых иностранных партнеров и выстраивание новых логистических цепочек – одна из важнейших задач в условиях санкционного давления, считает губернатор Омской области Александр Бурков.

Регион усиленно взаимодействует со странами СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии. В этом году омская делегация во главе с губернатором побывала в Казахстане, Узбекистане, Армении. Проведены встречи и заключены важные двусторонние документы, решены некоторые вопросы расширения экспорта и импорта, новых логистических маршрутов, сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах.

Так одним из направлений взаимного интереса Омской области и Армении является сотрудничество в сфере АПК: омские предприятия могут поставлять необходимую сельхозтехнику, а продукты питания пользуются спросом на армянском рынке. В свою очередь, Армения тоже славится пищевой промышленностью, но на нашем рынке эти товары не так широко представлены. Значит, расширение торговых отношений – одна из главных задач.

Как рассказал Александр Бурков в эфире программы «Диалог с губернатором», в планах – отправиться с деловыми визитами в Таджикистан, Киргизию, Китай и другие ближневосточные страны и страны Центрально-Азиатского региона.

- Для нас вообще важен Восток и Центрально-Азиатский регион. Сегодня у нас новая экономическая реальность: изменились логистические связи, изменились поставщики. Почему мы сразу с первых дней поехали в эти страны? Я понимаю, что чем быстрее регион будет в первых рядах, кто может выстроить эти связи напрямую, тот регионы и будет богат, - заверил глава региона.

Развивается Омск и как логистический хаб. На Левобережье строится логопарк «Солнечный». А в августе было подписано соглашение о сотрудничестве с главой компании Wildberries Татьяной Бакальчук. Согласно документу, в Омске будет построен крупный логистический центр Wildberries. Его открытие позволит поддержать местный бизнес, который уже сейчас активно продает продукцию через маркетплейс, и сократит сроки доставки заказов до покупателей.

Соглашение о строительстве хаба было подписано в прошлом месяце. На фото - руководитель Wildberries - Татьяна Бакарчук.

- Для нашего региона это 7,5 миллиарда рублей частных инвестиций в экономику, загрузка нашей строительной отрасли, транспортной отрасли. После запуска объекта – 5 тысяч рабочих мест. Это новые рабочие места с достаточно высоким уровнем заработной платы. И ключевое – у нас 4 тысячи малых и средних предприятий и поставляет Wildberries свою продукцию. У них будет возможность расширить поставки омской продукции на другие рынки, - подчеркнул Бурков.