18-летний гангстер из Омска купил пистолет за 5 тысяч рублей, а ограбил лишь на полторы

Как оказалось, продали оружие парнишке на Ленинском рынке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ленинском округе произошло вооруженное ограбление 15-летнего омича. При возвращении из школы по улице Станционной к потерпевшему подошел неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Наличности у парнишки не оказалось, тогда он и лишился телефона стоимостью 3 тысячи рублей.

- Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативных мероприятий установили личность подозреваемого – это 18-летний житель Ленинского округа. Фигуранта полицейские задержали в техникуме, где он обучается, - пояснили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Как оказалось, похищенный телефон подозреваемый в преступлении уже продал случайному прохожему за 1,5 тысячи рублей. Вырученные деньги потратил. Самое любопытное, что грабитель для «дела» приобрел на Ленинском рынке пистолет, отдав за него 5 тысяч рублей.

Теперь нерасчетливому преступнику придется отвечать в суде за разбой.