Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2022 9:10

18-летний гангстер из Омска купил пистолет за 5 тысяч рублей, а ограбил лишь на полторы

Угрожая оружием, студент колледжа «отжал» телефон у 15-летнего школьника
Виктория КОВЕРНЕВА
Как оказалось, продали оружие парнишке на Ленинском рынке.

Как оказалось, продали оружие парнишке на Ленинском рынке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ленинском округе произошло вооруженное ограбление 15-летнего омича. При возвращении из школы по улице Станционной к потерпевшему подошел неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Наличности у парнишки не оказалось, тогда он и лишился телефона стоимостью 3 тысячи рублей.

- Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативных мероприятий установили личность подозреваемого – это 18-летний житель Ленинского округа. Фигуранта полицейские задержали в техникуме, где он обучается, - пояснили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Как оказалось, похищенный телефон подозреваемый в преступлении уже продал случайному прохожему за 1,5 тысячи рублей. Вырученные деньги потратил. Самое любопытное, что грабитель для «дела» приобрел на Ленинском рынке пистолет, отдав за него 5 тысяч рублей.

Теперь нерасчетливому преступнику придется отвечать в суде за разбой.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ