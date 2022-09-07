По проекту «Единой России» в Чкаловском посёлке Омска открылся филиал художественной школы

В Омске на улице Петра Осьминина, 9 начал свою работу филиал детской школы искусств №3 имени Гурова. До запуска филиала на площади 258 квадратных метров в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины» был выполнен ремонт помещений. Также ребятам закупили мольберты, планшеты, стулья, столы, компьютер, интерактивную панель, проектор и витрину.

- У нас запущены предпрофессиональные программы для всех желающих, подготовительная программа, где занимаются 60 и 70 человек соответственно. Еще мы планируем набрать художественные классы, запустить класс текстиля. Сегодня актуально сохранять наши народные традиции, наши истоки, корни. Заниматься патриотическим воспитанием и сохранять культуру. Это сегодня «код безопасности» нашей страны. На станках ученики будут ткать, вышивать вручную и выполнять другие работы прикладного мастерства, - рассказал директор детской художественной школы № 3 имени Гурова Сергей Горчаков.

Всего в новом филиале будут заниматься 180 детей.

- Направлений будет много: живопись, графика и керамика и гончарное дело, текстиль. Помещение было в плачевном состоянии, его отремонтировали. Депутаты, особенно в рамках работы социального комитета, не остаются в стороне, и перераспределяют средства таким образом, чтобы всё, что касается детей, их развития, образования, финансировалось дополнительно, как и произошло с этим филиалом этой художественной школы, - рассказала председатель комитета по социальным вопросам Омского городского Совета Светлана Студеникина.

Депутат сообщила, что жители Чкаловского посёлка раньше неоднократного обращались в администрацию города и к депутатам с просьбой открыть художественную школу. В общей сложности на ремонт и оснащение филиала было выделено 3,3 млн рублей из бюджетов разных уровней. На федеральном уровне партия «Единая Россия» в рамках «Народной программы» поддерживает развитие художественных школ.