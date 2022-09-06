Профессиональные мошенники разводят омичей на покупку грибов и ягод в соцсетях

В интернете есть большая вероятность нарваться на мошенников. Поэтому за грибочками лучше сходить в лес. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В группе «Бюро находок Омска | Потеряшки» во Вконтакте размещен весьма любопытный коммерческий пост. Некая Елена Коволева продает грибы и ягоды за смешную цену. Литр кедровых орехов обойдется покупателю всего в 300 рулей, а пятилитровое ведро груздей – в 500.

Помимо этого, у продавца обширный список продуктов, собранных из леса или с огорода. Но за красотой ярких картинок аппетитных маслят и терпкой брусники таится нечто большее.

- Не связывайтесь. Это мошенники. Нас несколько человек нагрелись из разных городов. Сначала просят предоплату, назначают день доставки, а потом начинается: то кто-то умер у них, то дочь в садике ребёнка забирает, то даже вроде как хотят вернуть предоплату, - комментирует пост Оксана Вагнер.

К слову, это не единственная пострадавшая от действий мошенников. Еще несколько пользователей соцсети сообщили, что написали заявление в полицию. Люди остались без денег и без заказа.

В УМВД России по Омской области «КП-Омск» сообщили, что подобных обращений от жителей региона не поступало. Однако правоохранительные органы предупредили омичей об опасности интернет-покупок.

- В очередной раз напоминаем гражданам, что любые финансовые операции, проводимые с неизвестными интернет-пользователями несут в себе большие риски. Прежде чем переводить деньги в обмен на обещание поставить какой-либо товар, необходимо, как минимум, получить гарантии от второй стороны. При этом стоит понимать, что фотография какого-либо документа гарантией являться не может, потому что мошенники могут выслать изображение чужих документов. Если же человек приобретает товар по предоплате, стоит отдавать себе отчет, что деньги он переводит неизвестному человеку, который может оказаться в любой точке земного шара. Единственный верный способ совершения подобных сделок – оплата за товар на месте, при его получении. Все остальные формы сделки – через некого гаранта, «заморозка» денег на счете и т.д. – является мошенничеством и отличается лишь степенью завуалированности, - отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

Если всё-таки попались на удочку мошенников, необходимо сразу обращаться в отдел полиции по месту жительства, взяв из банка выписку о движении денежных средств по счету.