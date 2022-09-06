Нет монет: три омских студента продавали несуществующие монеты нумизматам по всей России

Жертвам мошенники присылали 10-рублевую моменты вместо коллекционных, а иногда посылки были пустые. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне суд вынес приговор трем студентам омских колледжей, которые продавали несуществующие монеты коллекционерам по всей России. Доказательства этого собрали сотрудники СУ СК по Омской области, которые передали их в судебную инстанцию.

По данным следствия и суда, два омича в возрасте 17 и 18 лет, создали фейковые странички в соцсети, указав сведения, что они якобы коллекционируют и продают различные ценные монеты - царских времен, юбилейные, олимпийские и мультипликационных серий. С целью войти в доверие к потенциальным покупателям они и в правду продали несколько недорогих редкостей, а потом уже решили перейти к обману людей.

Несуществующие монеты предприимчивые студенты предлагали купить по цене от 3 до 160 тысяч рублей. Стоит отметить, что они требовали с покупателей полную предоплату. Деньги жертвы переводили на банковские карты, которые были оформлены на их сокурсников мошенников. Приятели студентов даже не подозревали, что без согласия участвуют в преступлении.

Вместо ценных монет омские студенты отправляли покупателям посылки с обычными десятирублевыми монетами. Некоторым потерпевшим и вовсе приходили пустые коробки. Все от действий мошенников пострадали 50 россиян из различных регионов страны.

- Общий ущерб от преступной деятельности обвиняемых составил более 1 миллиона рублей,- пояснили в следственном ведомстве.

В ходе следствия фейковые коллекционеры признали свою вину. В отношении них было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием электронных средств платежа, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба потерпевшим».

Двух обвиняемых суд приговорил к 1 году 8 месяцам колонии-поселения. Их взяли под стражу в зале суда. Их пособник получил 2 года условно.

Добавим, в настоящее время приговор в законную силу не вступил.