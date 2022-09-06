Нацпроект «Единой России» позволил открыть в омском Доме творчества дополнительные занятия

Мать пятерых детей Лолита Демченко не скрывает радости: в Доме творчества Октябрьского округа открылись дополнительные бесплатные занятия по «Робототехнике» и «Компьютерному дизайну». Программа реализована в рамках нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».

- Когда в семье есть ребенок, то отдельной статьей расходов бюджета являются траты на его развитие. В нашей семье пятеро детей. Конечно, мы довольны тем, что властями предусмотрены бесплатные места дополнительного образования. А теперь появляются дополнительные – с уклоном на развитие навыков, которые отвечают запросу сегодняшнего дня, - поясняет многодетная мать.

В семье Демченко центр будут посещать двое детей, еще двое уже успешно завершили образовательные программы учреждения, причем старшая дочь Алена является выпускницей школы и идет на золотую медаль.

Сейчас выбрать среди дополнительных занятий в Доме творчества есть из чего. Сегодня там работают группы по гимнастике, баскетболу, шахматам и технической направленности. Продолжается и сам ремонт помещений и закупке нового оборудования, продолжается ремонт в спортивном зале.

- Уже выполнена замена системы отопления, утеплены окна. Сейчас идут подготовительные работы к капитальному ремонту системы вентиляции, электрических сетей, ремонту стен, потолка, а также сопутствующих помещений: тренерской, раздевалок, душевых, туалетов. На проведение всех видов ремонтных работ выделено 4,5 млн рублей, - рассказала начальник отдела по делам молодежи физической культуры и спорта администрации ОАО Ирина Погребная.

К слову, в Октябрьском округе остро чувствуется нехватка учреждений дополнительного образования. Как показывает статистика, большой популярностью у юных омичей пользуются современные технологии и спорт.

- Занятия спортом будут способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, а занятия робототехникой развитию конструкторского мышления, - пояснила директор Дома творчества Юлия Плоцкая.

Несмотря на то, что 1 сентября уже прошло, запись на занятия по новым образовательным программам в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования Омской области» продолжается.