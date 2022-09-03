Единоросс Анна Кузнецова поддержала предложение омичей обеспечивать бесплатным питанием учеников средней школы

Накануне заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова встретилась с молодыми учителями и советниками директоров по воспитательной работе в Омском государственном педагогическом университете.

Педагог средней общеобразовательной школы № 130 Платон Кузнецов во время встречи затронул тему горячего питания в школе. По поручению Президента Российской Федерации с 1 сентября 2020-го года для всех обучающихся начальных классов оно предоставляется бесплатно. Такое решение вызвало одобрение со стороны родителей и педагогический общественности. «Как Вы относитесь к возможности расширения категорий обучающихся для предоставления бесплатного питания», - с таким вопросом советник по воспитанию омской школы обратился к Кузнецовой.

- Конечно, лучше распространить эту инициативу на всех. Старшие и младшие ребята, 4 класс от 5-го, почти ничем не отличаются. И, безусловно, мы долго добивались решения этой задачи. Сначала – начальная школа, затем – дети с ограниченными возможностями здоровья. Уверена, эта тема будет развиваться и дальше. И мы будем стараться стимулировать этот процесс и поддерживать, - ответила представительница партии.

Анна Кузнецова посетила Омский государственный педагогический университет, поскольку сама является выпускницей Педагогического института имени Белинского Пензенского университета. Она отметила, что в учреждении чувствуется забота руководства и хорошая атмосфера. Кроме того, федеральный эксперт в сфере образования впервые именно в Омске лично встретилась с выпуском специалистов, которые будут заниматься в школе непосредственно воспитательной работой.

- Мы столько об этом говорили, столько шли к этому, столько исследований проводили, и вот, наконец, выпускаются люди, которые возьмут в свои руки одну из самых сложных задач – это воспитание наших детей, - говорит Анна Кузнецова. – Я считаю, что мы все должны им помогать. Каждый – в сферу своей компетенции. Как родители, как специалисты в разных областях, должны слушать как никого именно их, и должны вместе помогать найти ответ на основной вопрос школы – какими должны быть наши дети.

Об участии Омской области в реализации пилотного проекта «Советники по воспитанию» во время выступления рассказала Александра Огородникова, главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» - региональный координатор проекта «Навигаторы детства».

- Коллеги транслируют в школе повестку и Российского движения школьников, и юнармейского движения, и крупных федеральных и региональных общественных организаций, и конкурс «Большая перемена», - всё это сегодня входит в круг обязанностей советников по воспитанию, - объяснила задачи нового специалиста в школе Александра Огородникова.

По словам Анны Кузнецовой, у школы – две важные функции: обучение и воспитание. Именно поэтому она поддерживает инициативу Президента Российской Федерации Владимира Путина по принятию поправок в закон «Об образовании», усиливающих воспитательный компонент в образовательном процессе. Новая должность - советника директора по воспитательной работе - в школах Омской области появилась с марта 2021-го года. А в 2023-2024-м учебном году такие ставки будут открыты уже во всех средних общеобразовательных учреждениях страны.