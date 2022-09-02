Омский пенсионер перевел мошенникам 200 тысяч рублей

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

Накануне в омский отдел полиции №1 обратился 70-летний омич, который едва не лишился всех своих сбережений. Однако мужчина успел отправить 200 тысяч рублей до того момента, как засомневался в своих действиях и обратился в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, было установлено, что на телефон 70-летнего потерпевшего поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ. Звонивший заявил, что пенсионер переводил деньги на заграничные счета, и теперь его деятельность приравнивается к финансированию терроризма. Злоумышленник сказал ему, что с целью исключить преследование омича со стороны закона, необходимо, соблюдая конспирацию и устные рекомендации «представителей» Центробанка, оказать содействие правоохранителям. На самом деле пострадавший омич никаких операций не совершал, но все равно отправился в отделение банка, откуда перевел на счет мошенников 200 тысяч рублей.

Спустя некоторое время на смартфон пожилого омича вновь стали поступать звонки от мошенников, которые в этот раз представились сотрудниками Центробанка и потребовали с мужчины перевести оставшиеся сбережения на якобы безопасный счет. В момент, когда злоумышленники поняли, что мужчина не один, они бросили трубку.

В настоящее время по факту произошедшего сотрудники полиции завели уголовноен дело по статье «Мошенничество». Правоохранители уже выяснили, что звонки омичу поступали из различных городов России.

Добавим, УМВД России по Омской области напоминает гражданам: не верьте тому, что вам говорят по телефону неизвестные люди. Даже, если на мессенджер они отправляют какие-либо документы, – это не повод совершать финансовые операции. Помните – сотрудники правоохранительных органов и представители банков никогда не звонят гражданам с такими вопросами. Будьте бдительны!