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Общество2 сентября 2022 7:00

В Омске единоросс Анна Кузнецова и губернатор Александр Бурков вручили российские паспорта восьми переселенцам из ЛДНР

Бежавшие от агрессии нацистского режима, сегодня получили российское гражданство
Наталья ВИРКУНЕН

Сегодня заместитель председателя Государственной думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова и Александр Бурков вручили паспорта граждан РФ вынужденно покинувшим свои дома жителям Донбасса.

Бежавшие от агрессии нацистского режима, сегодня получили российское гражданство. Теперь каждому новому гражданину России подарили брошюру с основополагающим законом государства - Конституцией Российской Федерации.

- Мы часто рассуждаем о том, что такое гражданство, как важно глубоко осознать ценность возможности быть гражданином своей страны. Что это для нас значит? Порой мы не в состоянии это выразить. В республиках Донбасса, на освобожденных территориях, я видела людей, у которых нет паспортов. Но они наши, они граждане России. Они верят в то, во что верим мы. Они исповедуют наши общие ценности, они борются за них, находясь там. Поэтому сегодня мне радостно, что есть возможность вручить российские паспорта и этим документом подтвердить то, что так точно и важно для вас, — прокомментировала событие в торжественной обстановке Анна Кузнецова.

- Исторически после распада СССР Донецк и Луганск, где люди продолжали говорить на русском языке, жить с русской культурой, читать русскую литературу, оказались жителями другого государства. Я много общался с жителями Донбасса, поэтому знаю, как всегда с интересом вы ждали новостей из России и о России. Да, сегодня очень сложная ситуация. Но будьте уверены, Россия своих в беде не бросает. Мы обязательно выполним задачи спецоперации и восстановим мирную жизнь на Донбассе. И если кто-то из вас захочет потом вернуться домой, обратно на Донбасс, мы обязательно поможем. Мы также поддержим тех, кто захочет остаться на омской земле. Вы видите, что омичи — очень гостеприимные люди. И мы делаем всё, чтобы создать вам комфортные условия, предоставляем возможность трудоустроиться. Все дети, кому положено, у нас пошли в школы, детские сады. Поэтому, пожалуйста, будьте омичами, мы всегда вам рады. Поздравляю вас с одним из самых важных событий вашей жизни — с вручением российских паспортов! — обратился с приветствием к новым гражданам РФ глава омского региона.

Торжественная церемония завершилась исполнением Гимна Российской Федерации.

Те из жителей Донбасса, кто нашёл в Омской области кров, поддержку, возможность продолжать жить, работать, растить своих детей в безопасности, благодарили за созданные для них в регионе условия и поддержку.

- Сегодня люди из Донецкой и Луганской народных республик, из освобождённых и освобождаемых территорий получают российские паспорта. Это символично, трогательно и важно. Важно и то, что они получили паспорт гражданина России здесь, на омской земле. Это значит, что их приняли так, что они с гордостью взяли этот документ и сделали этот шаг. Я благодарю Александра Леонидовича, я благодарю омичей и омскую землю за то, что сегодня они принимают беженцев, помогают тем, кому нелегко. И мы видим, что этот пример сказывается на принятии столь важных решений. Ведь стать гражданином другого государства не так просто. И мы видим, что всё больше паспортов вручается людям. Значит, они дождались именно того, что они ожидали. Именно сейчас мы видим то единение, о котором так много говорили. И теперь вместе только вперёд за нашей общей победой!, — сказала заместитель председателя Государственной думы РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова.

Александр Бурков отметил, что в Омской области сейчас постоянно проживают несколько сотен человек с украинской территории.

- Каждый, кто сегодня получил паспорт: и молодые люди, и люди в возрасте, — они все шли на этот шаг осознанно. В тяжёлые времена начинаешь ценить роль государства и то, как оно ценит своего гражданина, — подчеркнул губернатор Бурков.

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