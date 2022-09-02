В Омске единоросс Анна Кузнецова и губернатор Александр Бурков вручили российские паспорта восьми переселенцам из ЛДНР

Сегодня заместитель председателя Государственной думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова и Александр Бурков вручили паспорта граждан РФ вынужденно покинувшим свои дома жителям Донбасса.

Бежавшие от агрессии нацистского режима, сегодня получили российское гражданство. Теперь каждому новому гражданину России подарили брошюру с основополагающим законом государства - Конституцией Российской Федерации.

- Мы часто рассуждаем о том, что такое гражданство, как важно глубоко осознать ценность возможности быть гражданином своей страны. Что это для нас значит? Порой мы не в состоянии это выразить. В республиках Донбасса, на освобожденных территориях, я видела людей, у которых нет паспортов. Но они наши, они граждане России. Они верят в то, во что верим мы. Они исповедуют наши общие ценности, они борются за них, находясь там. Поэтому сегодня мне радостно, что есть возможность вручить российские паспорта и этим документом подтвердить то, что так точно и важно для вас, — прокомментировала событие в торжественной обстановке Анна Кузнецова.

- Исторически после распада СССР Донецк и Луганск, где люди продолжали говорить на русском языке, жить с русской культурой, читать русскую литературу, оказались жителями другого государства. Я много общался с жителями Донбасса, поэтому знаю, как всегда с интересом вы ждали новостей из России и о России. Да, сегодня очень сложная ситуация. Но будьте уверены, Россия своих в беде не бросает. Мы обязательно выполним задачи спецоперации и восстановим мирную жизнь на Донбассе. И если кто-то из вас захочет потом вернуться домой, обратно на Донбасс, мы обязательно поможем. Мы также поддержим тех, кто захочет остаться на омской земле. Вы видите, что омичи — очень гостеприимные люди. И мы делаем всё, чтобы создать вам комфортные условия, предоставляем возможность трудоустроиться. Все дети, кому положено, у нас пошли в школы, детские сады. Поэтому, пожалуйста, будьте омичами, мы всегда вам рады. Поздравляю вас с одним из самых важных событий вашей жизни — с вручением российских паспортов! — обратился с приветствием к новым гражданам РФ глава омского региона.

Торжественная церемония завершилась исполнением Гимна Российской Федерации.

Те из жителей Донбасса, кто нашёл в Омской области кров, поддержку, возможность продолжать жить, работать, растить своих детей в безопасности, благодарили за созданные для них в регионе условия и поддержку.

- Сегодня люди из Донецкой и Луганской народных республик, из освобождённых и освобождаемых территорий получают российские паспорта. Это символично, трогательно и важно. Важно и то, что они получили паспорт гражданина России здесь, на омской земле. Это значит, что их приняли так, что они с гордостью взяли этот документ и сделали этот шаг. Я благодарю Александра Леонидовича, я благодарю омичей и омскую землю за то, что сегодня они принимают беженцев, помогают тем, кому нелегко. И мы видим, что этот пример сказывается на принятии столь важных решений. Ведь стать гражданином другого государства не так просто. И мы видим, что всё больше паспортов вручается людям. Значит, они дождались именно того, что они ожидали. Именно сейчас мы видим то единение, о котором так много говорили. И теперь вместе только вперёд за нашей общей победой!, — сказала заместитель председателя Государственной думы РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова.

Александр Бурков отметил, что в Омской области сейчас постоянно проживают несколько сотен человек с украинской территории.

- Каждый, кто сегодня получил паспорт: и молодые люди, и люди в возрасте, — они все шли на этот шаг осознанно. В тяжёлые времена начинаешь ценить роль государства и то, как оно ценит своего гражданина, — подчеркнул губернатор Бурков.