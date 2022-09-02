В муниципальном приюте Омска прогнозируют увеличение бездомных собак

Вот такие усатые и хвостатые сегодня содержатся в приютах Омска. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Увеличение бездомных собак на улицах Омска прогнозируют работники муниципального приюта. Бродячими станут те, которых выкинут хозяева дачных кооперативов и строительных объектов.

- Убедительная просьба ко всем владельцам дачных участков, строящихся объектов – не выпускать и не выгонять на улицу собак, которые в течение летнего сезона охраняли ваши участки, - просит омичей директор «Муниципальный приют для животных» Евгений Вольф.

Сейчас муниципальная организация, которая занимается отловом животных, содержит 338 питомцев. В основном, при отлове их стерилизуют, вакцинируют и выпускают на вольный выгул. Однако, агрессивные остаются в клетках.

Ситуация с бродячими собаками в Омске, да и по всей стране, удручающая. Несмотря на стерилизацию, на улицах города появляются новые питомцы, которых бездушно выгнали хозяева. Кому-то везет, и они попадают в частные приюты, откуда их забирают новые владельцы. Но эта доля настолько мала, что пора бы уже вводить ответственность за содержание животных по примеру западных стран.

К слову, эти вопросы обсуждаются Госдумой. Во втором чтении был одобрен законопроект о запрете вольного выгула животных. Стоит вопрос регистрации животных. Неплохо было бы и введение налога на их содержание, чтобы люди подходили к заведению четвероногого члена семьи обдуманно.