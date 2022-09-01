В Омске полицейские разыскивают пару, решившую покутить на чужие деньги

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

Накануне в омский отдел полиции № 7 обратилась с заявлением 43-летняя жительница города.

Как рассказали в ведомстве, по словам женщины, она сняла деньги в банкомате на проспекте Мира, после чего на ее телефон стали приходить сообщения о списании денежных средств с банковской карты. Сумма материального ущерба составила 1385 рублей.

По данным оперативников, потерпевшая обронила свою банковскую карту. Первые два часа женщина не замечала ее пропажи, пока не стали приходить сообщения о списание средств от банка. За это время ей успели воспользоваться двое граждан - женщина и мужчина. В магазине на проспекте Мира они приобрели алкоголь.

Добавим, полиция просит всех, кто знает разыскиваемых или обладает информацией о их местонахождении, незамедлительно обратиться в полицию по телефона: 79-35-02 или 102.