Вооруженный ювелир: грабителю с ножом, похищавшему драгоценности у женщин в Омске, дали 18 лет колонии

В списке грабителя одна смерть жертвы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нож был главным оружием и средством запугивания жертв 39-летнего Сергея Городничева. В 2020 году он начал промышлять на Левобережье Омска кражами золотых украшений у беспомощных женщин.

Теперь за свои проступки он должен отсидеть 18 лет в колонии строгого режима, а также выплатить семьям пострадавших 2,5 млн рублей в счет морального и материального ущерба.

- Вину он признал частично. Исследовав материалы уголовного дела, представленные доказательства, показания свидетелей, потерпевших и самого подсудимого, Омский областной суд пришел к выводу о полной доказанности вины Городничева, - уточнили в пресс-службе областного суда.

Орудовал он исключительно в спальном районе нового Кировского округа. Первое преступление совершил летом 2020 года, а там и закрутилось.

Сначала одна жертва – 71-летняя пенсионерка, у которой с руки он сорвал золотой браслет, а самой потерпевшей ударил по голове. Женщине, слава богу, удалось выжить. Не повезло 54-летней омичке, чья жизнь стоила нескольких золотых подвесок. Выжить благодаря своевременной медицинской помощи удалось 66-летней жертве, у которой вор стащил две цепочки и подвеску.

К слову, награбленное мужчина сдавал в ломбард, а деньги пускал на личные нужды. Одной из покупок был телевизор.