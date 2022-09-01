Новый участковый пункт полиции открылся в микрорайоне на Левобережье Омска

Торжественное открытие участкового пункта полиции №6 прошло в микрорайоне «Кристалл». Густонаселенной и активно развивающейся территории давно были необходимы свои участковые.

Договоренность городской администрации, управления МВД и застройщика позволила найти помещение в жилом доме, где теперь будут нести службу три участковых и инспектор по делам несовершеннолетних. Здесь созданы все условия для работы сотрудников, а также для граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Начальник полиции УМВД России по Омской области Георгий Гиоргадзе подчеркнул, что создание участкового пункта является важной ступенькой в обеспечении правопорядка омичей. Тем более, это позволит повысить раскрываемость преступлений. А вот по мнению мэра Омска Сергея Шелеста, местные жители станут чувствовать себя безопаснее. Подобные работы продолжатся и в других микрорайонах.

– Совместными усилиями мы сделаем наш город комфортнее и безопаснее, – отметил Сергей Шелест. – Желаю сотрудникам органов правопорядка успехов в службе на благо жителей.

Большое значение вопросам безопасности в жилых микрорайонах и вблизи образовательных учреждений уделяют депутаты Омского городского Совета.

– Не секрет, что Омск участвует в федеральной программе «Городская среда». Сегодня наш округ активно застраивается. И это не может не радовать. Но также очень важно, чтобы в новых микрорайонах не только создавались комфортные условия для проживания, не менее важно обеспечить безопасность людей. Родители должны быть уверены в том, что детям во дворе или по пути в школу ничего не угрожает. Открытие нового участкового пункта полиции будет способствовать тому, чтобы наш округ становился более спокойным и безопасным, – отметил депутат Омского городского Совета Сергей Грушичев.