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Происшествия1 сентября 2022 4:00

В Омске недалеко от гимназии №117 на пешеходнике сбили ребенка

ДТП произошло накануне Дня знаний
Виктория КОВЕРНЕВА
Водителей просят быть осторожными вблизи образовательных учреждений.

Водителей просят быть осторожными вблизи образовательных учреждений.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП с участие несовершеннолетнего произошло в омских Нефтяниках на бульваре Петухова. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

- Водитель, управляя автомобилем «Хендай», в районе дома № 1 допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточняют в ведомстве.

Пострадавшей оказалась 9-летняя девочка. Ее госпитализировали в больницу.

В преддверии начала учебного года родителей настоятельно просят проводить разъяснительные беседы со своими детьми по проводу поведения на дорогах города. Водителей, в свою очередь, тоже предупреждают о соблюдении требований безопасности особенно вблизи нерегулируемых пешеходных переходов и близ образовательных учреждений.

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