В Омске недалеко от гимназии №117 на пешеходнике сбили ребенка

Водителей просят быть осторожными вблизи образовательных учреждений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП с участие несовершеннолетнего произошло в омских Нефтяниках на бульваре Петухова. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

- Водитель, управляя автомобилем «Хендай», в районе дома № 1 допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточняют в ведомстве.

Пострадавшей оказалась 9-летняя девочка. Ее госпитализировали в больницу.

В преддверии начала учебного года родителей настоятельно просят проводить разъяснительные беседы со своими детьми по проводу поведения на дорогах города. Водителей, в свою очередь, тоже предупреждают о соблюдении требований безопасности особенно вблизи нерегулируемых пешеходных переходов и близ образовательных учреждений.