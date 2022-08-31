В центре Омска появилось граффити знаменитой омички Любови Полищук

В Омске на стене дома по улице Чокана Валиханова, 11 появилось граффити знаменитой омички Любови Полищук. Сегодня, в рамках проекта «Омск – это мы» художники завершили работы по нанесению изображения известной омской актрисы Любови Полищук. Автором граффити выступили Тимур Абдуллаев и Евгений Гуглич.

- Мы очень рады, что нам предоставили такую возможность, в самом центре Омска нарисовать хорошую картину. Нам повезло с погодой, и жители пошли навстречу. Они с пониманием относятся – убрали свои машины, чтобы не запачкать краской. Начали работу мы в субботу и в среду закончили. На работу ушло 5 дней, - отметил Тимур Абдуллаев.

Евгений Гуглич рассказал, что омичи уже по ходу нанесения картины останавливались и фотографировались.

Уроженка Омска Любовь Григорьевна Полищук родилась 21 мая 1949 года в семье строительного рабочего Григория Мефодьевича Полищука и швеи Ольги Пантелеевны Полищук. С детства хотела стать артисткой, любила танцевать и петь. Фильмография актрисы насчитывает 89 работ в самых разных картинах. Наиболее яркие из них - «Дикий ветер», «Тайна черных дроздов», «День святого Валентина». В 1986-м Любовь Полищук стала Заслуженной артисткой РСФСР, в 1994-м ей присвоили звание Народной артистки РФ.

Отметим, что до этого, по проекту «Омск – это мы», на фасаде бюджетного учреждения «Городская детская клиническая больница № 2 имени Бисяриной» также нанесли граффити известного омского врача Валентины Бисяриной.

Кроем того, в Омской крепости установили фотобудку. Каждый желающий на протяжении лета мог сделать памятное фото во время прогулки и сразу бесплатно распечатать две фотографии размером 10*15 см. На каждой расположился узнаваемый логотип «Омск – это мы». Теперь отбираются удачные фотоработы, которые позже покажут на видеоэкранах Омска.