Единороссы приглашают омичей написать «Диктант Победы»

Диктант Победы служит проверкой знаний событий Великой Отечественной войны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

3 сентября в Омской области пройдет международная акция «Единой России» «Диктант Победы». Принять участие в проверке знаний сможет любой желающий, главное, зарегистрироваться на площадке мероприятия.

- С каждым днём увеличивается число площадок акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было организовано более 16,5 тысяч площадок. Интерес к Диктанту растёт, и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысяч, – подчеркнул председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

Для проведения акции в регионе будут открыты 280 тематических площадок в Омске и районах области.

- Международный исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны, «Диктант Победы» стал ежегодным важным мероприятием в жизни страны, - рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» Александр Артемов.

Международная историческая акция пройдет не только на территории России, но и в других странах. Участники смогут проверить свои знания на о событиях 1941–1945 годов. Набравшие максимальное количество баллов смогут претендовать на преференции при поступлении в вузы.

Председатель комитета по социальный вопроса омского Горсовета Светлана Студеникина отмечает важность акции, которая объединяет не только российские города, но и известна далеко за пределами страны.

- Без целеполагания, без сохранения культуры и истории можно потерять будущее! Поэтому так важно хранить и, главное, передавать истинную информацию о Великой Отечественной войне молодежи. Единство всех поколений должно быть. Чем больше будет памятных мероприятий, связанных с этими кровавыми для нашей родины событиями, тем крепче будет историческая память, - отметила депутат.