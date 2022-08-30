Омичка из Амурского поселка получила два года условно за трагедию с детьми

Пожар был небольшой, но унес жизнь двух малышей. Фото: СУ СКР по Омской области

Два года условно за двух сгоревших сыновей получила 25-летняя жительница Амурского поселка. Приговор вынес Центральный районный суд.

Ее признали виновной в гибели двух малышей-погодок. Женщине также вменили два года испытательного срока.

Напомним, что трагедия произошла минувшей весной. Тогда мать-одиночка оставила утром сыновей одних в квартире и ушла в магазин. Ребята одного и двух лет, оставшись без присмотра, начали играть с огнем. Сначала загорелся диван, а потом и другие вещи. От угарного дыма оба малыша скончались до приезда скорой.

Осужденная полностью признала вину в гибели родных детей.