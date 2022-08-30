Омичи назвали новый арт-объект «Мостом любви»

Губернатор Александр Бурков в ходе рабочей поездки проверил готовность к сдаче нового общественного пространства на Левобережье. Работы по созданию нового общественного пространства «Бульвар Веретено» проходили в два этапа по федеральной программе «Городская среда» партии «Единая Россия». Развитие инфраструктуры партия поддерживает на федеральном уровне в рамках «Народной программы».

В 2021 году подрядной организацией ООО «ЗАВГОР» были проложены сети электроснабжения, установлены 48 новых опор освещения, оборудованы две парковки.

В этом году подрядчик ООО «ОЛИМП» обустроил площадку игровых видов спорта, мостовой переход, велопарковку, провел озеление. В результате экономии средств в зонах отдыха появилась возможность установить две перголы, создать дополнительные пешеходные зоны. А всего два года назад здесь было заросшее камышом озеро. Теперь водоем приобрел новый облик. Каждый вечер здесь гуляют семьи с детьми, жители проводят праздничные мероприятия, занимаются спортом под открытым небом, а молодежь назначает свиданья на «мосту любви». Именно так теперь называют кировчане новый арт-объект на озере.

- У нас сложилась интересная ситуация: объект ещё не был готов, его только успели поставить, шёл монтаж, а люди уже повесили замочек, - рассказал губернатору историю моста член общественного совета по реализации федерального проекта «Городская среда» Валерий Студеникин. - Мостовой переход фактически соединил два микрорайона. Вместе с жителями мы в течение всего лета проводили контроль за проведением работ, сейчас строим планы, как сделать его еще лучше, а также закладываем новые семейные традиции. Здесь молодые кировчане уже назначают встречи. Возможно, сюда будут приезжать молодожены, чтобы повесить замочек счастья как символ крепкой семьи. От жителей поступило и другое интересное предложение: поскольку в озере водится рыба, здесь можно проводить семейные соревнования по рыбалке. Новое общественное пространство необходимо наполнять содержанием. Жители готовы активно принимать в этом участие.

- Влюблённые, значит, первыми оценили этот объект. Молодцы, хорошая идея сделать людям прямой путь, чтобы не обходить всю территорию, - сказал Александр Бурков.

В ходе объезда Кировского округа глава региона также побывал на дублере улицы Волгоградская, где сейчас проходит комплексный ремонт автомобильной дороги с обустройством пешеходной зоны и озеленением прилегающей территории. Для обустройства тротуаров вдоль жилого микрорайона подрядчик вырубил поросль, старые деревья. Взамен на дублере улицы Волгоградской агрономы высадят 120 деревьев рябин и яблонь. Все работы ведутся под контролем жителей и депутатского корпуса.

– Микрорайон строился в 70-е годы. С тех пор благоустройством никто не занимался. Проводились лишь отдельные виды работ. Вместе с жителями мы разработали проект, который получил поддержку администрации города, – рассказал депутат Омского городского Совета Сергей Дроздов. – В дальнейших планах - благоустройство Лесного проезда от Волгоградской до Дианова. А там через пешеходный переход до бульвара Веретено - рукой подать.

Сергей Дроздов представил Губернатору визуальное решение проекта благоустройства Лесного проезда, который в перспективе может войти в федеральную программу ФКГС.

- В проекте есть пешеходная дорожка, потому что территория от Лукашевича до Дергачёва, весь микрорайон, - это около 12 тысяч жителей. Мы видим больше людей с колясками, с собаками, с ребятишками, - рассказал Сергей Дроздов.

В связи с ремонтом дороги и тротуара глава региона поинтересовался ливневкой.

- На стыке с Дергачёва - ливневка, сейчас её выравнивают, ливнёвка уводит к колодцам, их тоже восстанавливать будут, - пояснил на карте Сергей Дроздов.

Губернатор обсудил с депутатом горсовета и перспективы создания транспортной развязки на лице Волгоградская с расширением улицы Кондартюка. Необходимость ее продиктована строительством нового крупного жилого микрорайона «Зеленая река». Транспортная нагрузка на этом участке увеличится, что может обернуться образованием пробок.

– Новая развязка здесь необходима и для организации дорожного движения по пути следования к аэропорту «Федоровка». Транспортные потоки будут сосредоточены именно на этом участке – отметил депутат городского Совета Сергей Дроздов. – Уверен, что строительство аэропорта «Федоровка» во многом изменит и облик Левобережья.