В Омске готовятся к приемке работ по благоустройству дворов

В Омске готовятся к приемке работ по благоустройству 76 дворовых территорий. На эти цели выделено почти 300 миллионов рублей. Развитие инфраструктуры партия «Единая Россия» поддерживает на федеральном уровне в рамках «Народной программы».

В Октябрьском округе на некоторых объектах работы вышли на финишную прямую, и три территории из 14 запланированных уже сданы.

На многих участках сроки окончания работ по контрактам с подрядчиками обозначены 1 сентября. Работы ведутся в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда» по инициативе самих жителей, которые подают заявки на участие, а специальная комиссия проводит отбор. Депутаты вместе с жителями и представителями окружных администрацией контролируют каждую территорию, где идут работы. Важно, чтобы объекты были сданы в срок, и работы выполнили качественно - на долгий срок.

Так двор на улице Кирова 8/2 в Октябрьском округе Омска уже заметно обновился. Здесь уложен новый асфальт и бордюры. Сейчас рабочие завершают укладку асфальта на подъездной дороге. Председатель совета собственников жилья Зинаида Ковалевская рассказала, что дом попал в программу не с первого раза, теперь жители очень рады обновленной придомовой территории.

- Асфальтирование выполнено с расширением дороги до шести метров. Согласитесь, такой проезд будет очень комфортабельным для жителей, - сказала жительница.

Член комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Максим Концедалов отметил, что депутатами Горсовета было согласовано выделение 280 миллионов рублей на благоустройство 76 дворовых территорий в этом году. За счет этих средств в городе благоустроят 76 дворовых территорий.

- Программа по формированию комфортной городской среды важна для нашего города. Я считаю, что однозначно она должна быть продолжена в тех же объемах в будущем. У людей появляется реальная возможность за счёт бюджетных средств привести в порядок свою придомовую территорию. Благодаря программе ФКГС и при участии активных неравнодушных жителей в итоге получается отличный результат, - рассказал парламентарий.

Всего за пять лет в Октябрьском округе благоустроили 195 дворов.

Александр Гололобов сообщил, что за 5 лет на территории округа благоустроили 195 дворов.

- В этом году у нас в 14 дворах ведутся работы, три из них уже сданы. На это у нас выделено порядка 58 миллионов рублей, - отметил начальник жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского округа Александр Гололобов.

За 5 лет работы федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в Омске уже благоустроили 31 общественное пространство и 195 территорий у многоквартирных домов.