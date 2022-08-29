Половина омичей предпочитает оплату безналом

Чем больше становится банковских карт, тем нахальнее орудуют мошенники. Фото: Андрей АБРАМОВ

Оплату безналом предпочитают половина омичей. Такие цифры приводит омское отделение Банка России.

- Количество безналичных покупок в Омской области за шесть месяцев 2022 года выросло более чем на 7%. Почти половина всех покупок в Омской области совершается безналичным способом, - уточняют в пресс-службе.

Согласно статистике, за первые шесть месяцев было зафиксировано 236 млн транзакций на 139 млрд рублей.

Банкиры отмечают, что росту безналичных расчетов сопутствует рост активности мошенников. Поэтому владельцам электронных кошельков рекомендуют быть внимательными и запомнить одно главное правило: из банка по поводу каких-либо перечислений никогда не позвонят, и уже тем более, не потребуют озвучивать пароли и персональные данные.