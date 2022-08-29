Ночные заморозки и до +31 градуса днем ожидаются в Омской области на этой неделе

Последние дни лета порадуют омичей жаркой погодой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области на этой неделе ожидаются ночные заморозки и до +31 градуса днем. Прогноз на несколько суток опубликовало Обь-Иртышское управление.

По данным синоптиков, 29 августа пройдет в регионе без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +28°C, ночью возможны заморозки в приземном слое до -2°C. Ветер юго-западный до 11 м/с.

Во вторник днем + 24...+ 29°C, ночью существенно потеплеет до +13°C. Дождя не ожидается, ветер юго-западный до 11 м/с.

31 августа возможные небольшие осадки в дневные часы, тогда же столбик термометра поднимется до +31°C. Ночью + 10...+ 15°C. Ветер юго-западный до 13 м/с.