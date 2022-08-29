Представители «Единой России» проверили, как ведется благоустройство в историческом центре Омска

Накануне представители партии «Единая Россия», администрации города и активные омичи проверили, как ведутся ремонтные работы в историческом центре Омска - на улице Партизанской, оценили их качество и темп. Сейчас ремонт - на финальной стадии. До середины сентября подрядчик должен завершить укладку плитки на тротуарах вдоль улицы и установить новые дорожные знаки.

Первый заместитель директора городского управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов рассказал, что в настоящее время на Партизанской выполнено обустройство бортовых камней, на проезжей части уложен верхний, выравнивающий слой асфальтобетона. Нанесена дорожная разметка, установлены знаки. В данный момент рабочие укладывают тротуарную плитку.

- Я работаю на улице Партизанской и мне очень важно, что не только идет асфальтирование трассы и дорог, но и меняются бордюры, разметка для пешеходов и тротуары, - отметил житель Омска Олег Лещенко.

Член общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» Юрий Иванищев отметил, что за пять в рамках реализации проекта в Омске отремонтировано около 4,4 млн квадратных метров дорожного полотна.

- Общая протяженность отремонтированных дорог в Омске - 252 километра. К нормативному состоянию приведено более 75% городских дорог. И если в первые годы в городе ремонтировались только дороги, то теперь ведутся комплексные работы – устанавливают бордюры и поребрики, плиточные и асфальтовые тротуары, обустраивают парковки, проезды, остановочные комплексы, меняют светофоры, дорожные знаки, ограждения. На некоторых участках дополнительно проводятся работы по расширению проезжей части, укреплению обочин или основания дороги, где-то подрядчики обновляют ливневые лотки», - рассказал Юрий Иванищев.

Создание качественной дорожной инфраструктуры, безопасной для всех участников дорожного движения, было закреплено в народной программе «Единой России».