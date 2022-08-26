Минприроды Омской области: река Оша снова наполнится водой

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В июле жители Омской области пожаловались на катастрофическое обмеление реки Оша. Спустя два месяца свое заключение по итогам обследования вынесли специалисты регионального минприроды.

- Река Оша маловодна. Обычно она заполнена в апреле и иногда в первой половине мая. Питание реки преимущественно снеговое, это значит, что река наполняется после таяния снегов. Также уровень воды реки наполняется осенью во время дождей. Почти на всём протяжении река перекрыта низконапорными земляными плотинами. В верховье реки они расположены через каждые 5–15 км. Плотины часто разрушаются в период максимального стока, - отметили в ведомстве.

Основной причиной снижения уровня воды специалисты назвали особенность гидрологического режима реки в многолетнем разрезе, который просто чередуется многоводным и маловодным периодами. В течение года наблюдаются несколько перемен характерных фаз водного режима. Такая фаза водного режима называется летне-осенняя межень.

- У Реки Оша межень устойчивая, длительная и маловодная, - пришли к такому заключению эксперты.

В среднем и верхнем течении на протяжении 220 километров река ежегодно пересыхает. Это естественное природное явление. Необходимо отметить, что водность реки в многоводных 2015 - 2021 годах была в 2-8 раз больше средних многолетних значений. По этой причине текущие уровни воды реки Оша кажутся непривычно низкими.